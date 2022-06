Hausärztemangel: Das Problem wird sich verschärften

Die Menschen im Welland bekommen es bereits hautnah zu spüren, was es bedeutet, keinen Hausarzt mehr zu haben. Andere Aalenerinnen und Aalener – besonders in der Peripherie – könnten es in absehbarer Zeit zu spüren bekommen und auch die Einwohnerinnen und Einwohner in der Kernstadt dürfen sich nicht in Sicherheit wiegen.

Denn die Überalterung der Ärzte ist absehbar, wodurch sich das Problem weiter verschärfen würde. Aalen ist zwar eine attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität und einem breit gefächerten Kultur- und Sportangebot. Aber dies allein reicht bei weitem nicht aus, um junge Ärztinnen und Ärzte anzuziehen.

Da muss mehr kommen. Deshalb ist es richtig und auch höchste Zeit, dass sich Verwaltung und Gemeinderat den Kopf darüber zerbrechen, wie die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden kann. Sonst ist das Welland bald überall.