Haus umstellt und Einbrecher festgenommen

Ein größerer Polizeieinsatz hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr im Wohngebiet Taubental in Schwäbisch Gmünd abgespielt. Aufmerksame Nachbarn hatten beobachtet, wie sich ein fremder Mann an einem derzeit verwaisten Haus zu schaffen machte. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Wohnhaus. Tatsächlich konnte auch mit Hilfe von Spürhunden ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Er wurde festgenommen und in Handschellen abgeführt. Dabei machte augenscheinlich einen sehr berauschten Eindruck. Möglicherweise hatte er es ja gar nicht auf Gold oder Geld abgesehen, sondern nur auf den Weinkeller...