Am Montag, 30. April, und am Freitag, 11. Mai, hat der Jugendtreff Wasseralfingen geöffnet. Das Haus der Jugend und der Jugendtreff im WeststadtZentrum sind an diesen Tagen geschlossen. Während der Pfingstferien ist der Jugendtreff in Wasseralfingen geöffnet. Der Jugendtreff im WeststadtZentrum sowie das Haus der Jugend – hier findet die Ferienbetreuung statt – haben geschlossen. Ab Montag, 4. Juni, gelten die üblichen Öffnungszeiten.