Hauptpreis geht nach Lorch

Die Gewinner des Gewinnspiels „Fragen der Woche“ stehen fest. Den Hauptpreis, einen smart EQ für ein Jahr, gewann Marianne Knödler aus Lorch.

Von Mai bis August wurden Bürger im Ostalbkreis auf der Website www.zukunft-ostalb.de um ihre Meinung zu den Themen Innovation, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit gebeten. Gleichzeitig wurde damit auch die Entwicklung der Innovations-Strategie NiO „Nachhaltige Innovationen im Ostalbkreis“ unterstützt.

Über 900 Interessierte haben teilgenommen. Insgesamt 40 Preise konnte das NiO-Team der Stabsstelle Wirtschaftsförderung – Euroopabüro – Kontaktstelle Frau und Beruf der Landkreisverwaltung jetzt an die ausgelosten Teilnehmenden des Gewinnspiels überreichen. Über den Hauptpreis, einen smart EQ fortwo für ein Jahr, kann sich Marianne Knödler aus Lorch freuen. Im Beisein von Lisa Widmann (Autohaus Bruno Widmann) und Andrea Hahn (Wirtschaftsförderung Ostalbkreis) wurde der smart EQ im Landratsamt in Aalen an die Gewinnerin übergeben.

Ebenfalls ins Landratsamt eingeladen waren die Gewinner der Preise zwei bis sieben. Hotelübernachtungen für je zwei Personen im Wert von 160 Euro mit Nutzung der AlbCard (Sponsor: Schwäbische Alb Tourismus) gehen an Kitty Bohro (Westhausen), Rudolf Kolb (Aalen) und Manuela Spiegl (Burk). Zu einem Segelflug im Wert von 100 Euro ab dem Flugplatz Ellwangen-Erpfental dürfen starten Marion Maruschak (Neresheim), Ingeborg Schurtz (Tannhausen) und Ralf Weker (Ellwangen-Pfahlheim). Von der Kreissparkasse Ostalb, als Sponsor der Segelflüge, war Michael Hirsch bei der Preisübergabe dabei.

Mit Spannung verfolgten die Gäste auch die Präsentation der Ergebnisse aus den „Fragen der Woche“. „Zusammenfassend zeigt sich, dass die Menschen im Ostalbkreis neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr aufgeschlossen gegenüber stehen und deutlich mehr Chancen als Risiken damit verbinden“, so Andrea Hahn. Die Ergebnisse im einzelnen werden in Kürze veröffentlicht. Nur soviel sei schon verraten: In einen vollständig autonom fahrenden Bus würden 67 Prozent der Teilnehmenden einsteigen.

Als weitere Preise gehen Energie-Checks im Wert von je 30 Euro (Sponsor: Energiekompetenz Ostalb e. V.) an: Julian Schicketanz (Aalen), Nicol Diegel (Mögglingen), Christa Dörr (Ellwangen), Uwe Lutz (Aalen), Lysann Pfitzer (Schwäbisch Gmünd). Mit einer OstalbMobil Chipkarte im Wert von je 25 Euro (Sponsor: OstalbMobil GmbH) können ab sofort unterwegs sein: Janet Laczko (Nürnberg), Sylvia Zeller (Westhausen), Simone Geiger (Schwäbisch Gmünd), Renate Bauer (Aalen), Sabine Thoma (Essingen), Christine Burdach-Fischer (Aalen) Susanne Ehmann (Göggingen), Josef Krieg (Mutlangen). Familien-Eintrittskarten für das Explorhino Science Center im Wert von je 20 Euro haben gewonnen: Gabi Lehmann (Neuler), Andrea Demsic (Schwäbisch Gmünd), Martin Jäggle (Ellwangen), Sandra Krieg (Eschach), Bernd Hiller (Göggingen), Helmut Banschbach (Aalen), Anna Salvasohn (Aalen), Sabine Wolf (Aalen), Karin Lindenlaub (Neresheim), Hartmut Kischkat (Spraitbach). Und Einzeleintrittskarten für Erwachsene für das Explorhino Science Center im Wert von je 9 Euro gehen an: Damaris Leonhardt (Ellwangen), Franka Arnholdt (Schwäbisch Gmünd), Martin Sekler (Ellwangen), Reiner Mangold (Aalen), Brigitte Pfauth (Ellwangen), Ingbert Niche (Gschwend), Florian Schittenhelm (Abtsgmünd), Sabine Bäuerle (Aalen), Werner Stolz (Bopfingen).