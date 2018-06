Hauptübung der Feuerwehr Aalen

An diesem Mittwochabend veranstaltet die Feuerwehrabteilung Aalen ihre Hauptübung beim ehemaligen Verwaltungsgebäude/Kundenhalle der VR-Bank in der Wilhelm-Zapf-Straße in Aalen. Mit der Übung möchte die Feuerwehr ihre Aufgaben der Bevölkerung und interessierten Bürgern näher bringen. Das Übungsszenario sieht einen Brand mit Menschenrettung aus dem Verwaltungsgebäude und eine anschließende Personensuche im Gebäude vor.

Ziele der Übung sind schnelle Bildung von Einsatzabschnitten, ein koordiniertes Absuchen des Gebäudes, die Kommunikation der Führungskräfte, die Sicherstellung der Löschwasserversorgung und ein kontrolliertes Entrauchen des Gebäudes. Beginn der Hauptübung ist um 19 Uhr.