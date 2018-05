Haugga-Narren feiern ihr Schwabenalter

Rems-Gemeinde in Narrenhand: Tausende Besucher haben wieder die Essinger Straßen gesäumt und fröhlich mit den Haugga-Narra gefeiert auf einem der letzten großen Faschingsumzüge im Ostalbkreis in dieser relativ kurzen närrischen Saison. Über 30 Gruppen waren gekommen – Vertreter der aktehrwürdigen schwäbisch-alemannischen Fasnacht, fesche Gardemädels, laustarke Guggen, schaurige Gestalten aus Wald und Tümpel, fahrende Burgen und Hexen auf dem röhrenden Hexenmoped mit integriertem Verließ für junge, unvorsichtige weiblich Zaungäste oder die peitschenknallenden „Hermele“.

Regen verdirbt Laune nicht

Man hätte der Essinger Karnevalsvereinigung gern besserer Wetter gewünscht in ihrem 40. Schwaben-Jubiläumsjahr. Grau war der Himmel, aus dem es an einem nass-feuchten Sonntagnachmittag immer wieder tröpfelte. Die kleinen Gardemädchen hatten teils ohnehin vorgesorgt mit Regenhaube über der Uniform und Schirmen. Und die Besucherscharen aus der weiten Umgebung ließen sich die Laune eh nicht verderben. Fröhlich wurde gefeiert, Haugga-Präsident Holger Franke hatte mit dem Mikro vor dem „Bären“ vor dem Umzugsstart etwas nach halb zwei kräftig die Besucher in Stimmung moderiert, natürlich mit dem Haugga-Schlachtruf.

Über 30 der immer dreimal wiederholten Schlachtrufe waren auf der Strecke ab dem alten Rathaus, am Schloss vorbei und über die Bahnhofstraße zu hören, darunter auch echte Zungenbrecher wie „Schmeckt’s G’sälz? ‚S G’sälz schmeckt!“ Der Schlachtruf der Ersinger Wassergeister „Batsch-Nass“! hatte sich glücklicherweise nicht bewahrheitet: Es regneten deutlich mehr Süßes, Konfetti und Papierschnipsel wie Regentropfen auf die Essinger Straßen. Trotz trübem Wetter zeigte sich mancher Schönbrunn-Narr mit Sonnenbrille auf der Nase und der Haugga-Präsident am Mikrophon ahnte, warum: Der Samstagabend war ein langer Abend.

