Hauchdünne Nördlinger Niederlage in Braunschweig

Und wieder war es hauchdünn, wieder eine Verlängerung und wieder kein Sieg für den Damen-Basketball-Bundesligisten XCYDE Angels Nördlingen. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, wie eng die elf Bundesligisten leistungsmäßig beieinander sind, das Spiel der XCYDE Angels bei Eintracht Braunschweig lieferte ihn. Mit der 68:72-Niederlage verpasst die Mannschaft von Coach Pat Bär die Chance, sich ins Mittelfeld der Tabelle abzusetzen und muss nun weiter bangen. Samantha Hill erhöhte zwischenzeitlich per Freiwurf auf 54:50 und der so sehr ersehnte Auswärtssieg schien zum Greifen nah. Doch die Nerven spielten den Rieserinnen einen Streich. Braunschweig kam zurück und glich aus. Nach 40 Minuten war wieder einmal kein Sieger ermittelt. Overtime. Fünf Extra-Minuten mussten her. Diese mussten die Angels allerdings ohne ihre US-Centerin McCray bestreiten, die wegen fünf Foulpfiffen zum Zuschauen verurteilt war. Ohne McCray fehlte die Power unter den Körben um das Match doch noch für sich zu entscheiden.

Angels: Heta Äijänen (2), Luisa Geiselsöder (7, 8 Rebounds), Laura Geiselsöder (2), Samantha Hill (19, 11, 4 Steals), Anni Mäkitalo (9), Danielle McCray (13, 10, 3 Blocks), Magaly Meynadier, Amenze Obanor (4 Rebounds), Aleksandra Racic (16, 7 Rebounds).