In der Sankt Georgskirche hat zum 13. Mal der „Let´s mess“-Gottesdienst stattgefunden. Rund 300 Besucher folgten der Einladung der Hofener Jugend und Ministranten.

Mit einem Anspiel wurde in humorvoller Art in das Thema eingeführt und auch Pfarrer Harald Golla wirkte dabei mit. Dabei machte er deutlich, dass er mit dem, doch sehr auf die Jugend bezogenen Thema “Hashtag of Life“ nicht viel anfangen könne und so beschloss man, den Vikar und ehemaligen Praktikanten Mathias Michaelis aus der Gemeinde Giengen einzuladen, den Jugendgottesdienst zu halten. Nach einem spontanen, für die Besucher über eine große Leinwand sichtbaren Anruf im Giengener Pfarrbüro, sagte der Vikar „ganz spontan“ zu und konnte schon wenige Minuten später mit den Ministranten zu „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel feierlich einziehen. Das Highlight des Gottesdienstes war ein etwa zwei Meter großes, dreidimensionales Hashtag-Symbol aus Hartschaum, das während der Messe zusammengebaut wurde.

Die Besucher waren dazu eingeladen anstelle der Fürbitten, eine Nachricht an Gott zu posten, indem sie ihre Botschaft auf einen Zettel schrieben und diesen anschließend mit Reißnägeln an den Hashtag anhefteten. Anschließend wurde der Hashtag unter Gänsehaut-Atmosphäre bis unter die Decke des Kirchenschiffes gezogen und ist dort nun für alle zu sehen. Den Schlusspunkt des Gottesdienstes setzte passend zum Thema die Band timeless mit „Life is life“ von Opus.