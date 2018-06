Hasenhüttl gibt Autogramme

Am Wochenende (7.-9. September) verwandelt sich die Aalener Innenstadt wieder in eine große Festzone, wenn die 38. Reichsstädter Tage Tausende Besucher aus Nah und Fern locken.

Wie in den Vorjahren ist der VfR Aalen auch in diesesm Jahr wieder bei den Reichsstädter Tagen an diesem Wochenende mit seinem Fanshop-Mobil vertreten. Dieses hat seinen Platz im Westlichen Stadtgraben vor der Apotheke Jäger. Dort werden an allen drei Veranstaltungstagen – Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr – Fanartikel des VfR Aalen angeboten.

Zudem dürfen sich die Besucher am Samstag auf eine Autogrammstunde mit Ralph Hasenhüttl freuen. Der VfR-Cheftrainer erfüllt von 12.30 bis 13.30 Uhr direkt am Fanshop-Mobil Autogramm- und Fotowünsche. Bereits am heutigen Freitag ist der VfR Aalen zu Gast auf der großen Showbühne seines Medienpartners Radio 7 am Gmünder Torplatz. Ab etwa 21.45 Uhr stellen sich Vereinsvertreter den Fragen der Radio-7-Moderatoren.