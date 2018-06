Hartwig Vöhringer wirft Deutsche Jahresbestleistung

Wegzugehen war für Manfred Raab keine Option. „Ich habe mit gesagt: Wenn wir absteigen, will ich die Mannschaft nicht verlassen“, blickt Raab zurück. Das Szenario stellte sich vor zwei Jahren dar, der SV Wört war gerade knapp aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegen. Zwei Jahre nach der Trauer über den Sturz aus dem Bezirksfußball herrscht seit Sonntag Partystimmung im Virngrund, nahe der bayrischen Grenze. Am Montag feierte der SVW weiter, am Nachmittag noch mit Empfang beim Bürgermeister Thomas Saur mittendrin ein überglücklicher Raab.