Hartwig Vöhringer wiederholt Vorjahrescoup

Erfurt ist schon traditionell, der Ausrichter der Deutschen Senioren Hallenmeisterschaften und der Deutschen Senioren Winterwurfmeisterschaften. Hier ermitteln die Senioren in der Steigerwaldhalle ihre Meister in den Klassen M/W35 bis M/W85. Aufgrund von Krankheit dezimierte sich das Team aus Essingen im Vorfeld von selbst. Übrig blieben mit Ernst Litau, Rainer Kolb, Wilhelm Beyerle, Rainer Strehle und Hartwig Vöhringer nur fünf Senioren von der LG, die ihre Farben aber prächtig vertraten.

Bei den Hallen- und Winterwurfmeisterschaften galt es für Hartwig Vöhringer in diesem Jahr in der neuen Altersklasse M 60 zu schauen, was möglich ist. Der Essinger ging in allen drei Wurfdisziplinen an den Start. Gleich am ersten Wettkampftag gelang ihm das Kunststück seine Silbermedaille des Vorjahres im Speerwurf im Steigerwaldstadion zu verteidigen. In einem spannenden Wettkampf bei schwierigen Bedingungen konnte sich Hartwig Vöhringer im vorletzten Versuch nochmals auf 44,35 Meter steigern und sich vom dritten auf den zweiten Platz vorarbeiten. Der Sieger an diesem Tag war der amtierende Weltmeister Reinhold Paul aus Bayern. Am zweiten Tag stand dann das Kugelstoßen in der warmen Steigerwaldhalle auf dem Programm. Hier war für den Essinger schon das Erreichen des Finalwettkampfs ein Superergebnis. Er kam auch recht gut in den Wettkampf. Gleich im ersten Stoß flog die Kugel auf für ihn sehr gute 11,69 Meter. Im zweiten steigerte Hartwig dann nochmals um einige Zentimeter auf 11,88 Meter. Damit war der Endkampf der besten Acht erreicht. Hier gab es keine weitere Steigerung. Mit dem achten Platz und einer starken Weite konnte der Essinger Senior mit dem zweiten Wettkampftag sehr zufrieden sein. Am dritten Wettkampftag ging es dann nochmals raus in das Steigwaldstation. Hier polierte Hartwig Vöhringer seine Meisterschaftsbilanz nochmals auf. Im Diskuswurf legte er eine tolle Serie von Würfen, weit über die 40 Meter hin. Mit sehr starken 43,62 Metern sicherte er sich die Bronzemedaille.

Sprinter Ernst Litau (M 55) gelang am Freitag über die 60 Meter ebenfalls ein guter Einstand. Mit starken 8,18 Sekunden lief er auf den sechsten Platz. Am Samstag galt es dann über 200 Meter zu schauen was die 60 Meter Zeit Wert war. Der Essinger war hellwach und gewann seinen Zeitlauf souverän. Damit lief er in 26,55 Sekunden auf den fünften Platz.

Zwei Meter fehlen zu Bronze

Die 4x200-Meter-Staffel sollte ein krönender Abschluss für das Mini-Team der LG Rems-Welland werden. Allen vier Läufern, Ernst Litau, Rainer Strehle, Wilhelm Beyerle und Rainer Kolb war klar, dass es ein enger Kampf um die Medaillen geben wird. Startläufer Ernst Litau brachte die Mannschaft in ihrem Finallauf in eine gute Ausgangssituation, an Position zwei liegend übernahm Rainer Strehle den Staffelstab. Der Essinger konnte diese Position nicht ganz halten und musste mit leichten Rückstand den Staffelstab an Wilhelm Beyerle übergeben. Schnell schloss Wilhelm Beyerle die Lücke auf die ihm Laufenden. Rainer Kolb musste nach dem Wechsel den etwas weiteren Weg gehen. Dies sollte am Ende ausschlagend sein. In neuer Saisonbestzeit von 1:46,13 Minuten fehlten am Ende ganze zwei Meter zur Bronzemedaille.