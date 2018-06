Hartmut Habrom wird neuer Stadtgärtner

Hartmut Habrom heißt der neue Stadtgärtner der Stadt Aalen. Er folgt Josef Kolbert, der zum 1. Juli nach 29 Jahren als Leiter der Stadtgärtnerei in den Ruhestand gehen wird.

Habrom ist in Aalen geboren und hat nach einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner an der Fachhochschule Nürtingen ein Studium zum Landespfleger ( Landschaftsarchitektur ) absolviert, das er 2002 mit dem Diplom erfolgreich abschloss. Nach verschiedenen beruflichen Stationen war er seit 2006 in Aalen in einem Landschaftsbauunternehmen tätig.

In seiner Funktion als Bereichsleiter für die Stadtgärtnerei ist Habrom Vorgesetzter von rund 35 Bediensteten. Er ist verantwortlich für alle grünpflegerischen Maßnahmen im Stadtgebiet inklusive der Unterhaltung der Sportstätten und Kinderspielplätze. Habrom lebt in Aalen, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.