„Harter Schlag“: Saison-Aus für Crailsheimer

Tim Coleman wurde nach seiner am Sonntag beim 105:103-Erfolg über Bayern München erlittenen Knieverletzung am Dienstag in der Orthopädischen Klinik Markgröningen erfolgreich operiert. Die Verletzung stellte sich als schwerwiegender als zunächst angenommen heraus. Neben einer Außenmeniskusverletzung zog sich der Small Forward des Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim einen schweren Knorpelschaden im Knie zu.

HAKRO Merlins-Teamarzt Dr. Lukas stellte umgehend nach der Verletzung den Kontakt zu Dr. Richter von der orthopädischen Klinik Markgröningen her. Der ärztliche Direktor des Zentrums für Sportorthopädie und spezielle Gelenkchirurgie operierte Tim Coleman daraufhin am Dienstag. Zunächst wurde der Außenmeniskus genäht. Um den Knorpelschaden zu behandeln, wurden bei der Operation Knorpelzellen entnommen. Diese werden nun im Labor angezüchtet, vermehrt und in drei Wochen ins Knie replantiert.

„Früher bedeutete eine solch schwere Verletzung das „Aus“ für die Karriere. Mit diesem modernen Verfahren der Knorpeltransplantation ist eine Rückkehr zum Sport möglich, bedeutet allerdings eine lange Rehabilitation“, so Dr. Jörg Richter.

„Dass Tim diese Saison nicht mehr seine Energie für die HAKRO Merlins auf das Feld bringen kann, ist ein harter Schlag – natürlich primär für ihn, aber auch seine Teamkollegen, die Trainer und alle Fans, die immer mit ihm mitgefiebert haben“, sagt der sportliche Leiter Ingo Enskat und fügt hinzu: „Wir werden jetzt in den nächsten Spielen die Entwicklung beobachten und analysieren. Eine Nachverpflichtung ist jedoch natürlich auch von anderen Faktoren abhängig, als nur des sportlichen.“