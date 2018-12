Harmonika Club beeindruckt mit Klangfülle

Wieder einmal einen ganz besonderen orchestralen Genuss hat der Harmonika Club Hofen (HCH) den Gästen des Jahresschlusskonzerts in der mit Kerzen stimmungsvoll und heimelig erleuchteten Sankt Georgskirche bereitet. Das Club-Orchester, quasi das Aushängeschild des HCH, hatte sich unter der Leitung von Katja Seitz diesmal bekannten Filmmusiktiteln und Musicals angenommen. Und so ging’s beispielsweise in den Wilden Westen: „Spiel mir das Tod“ von Ennio Morricone etwa klingt auf dem Akkordeon so richtig beeindruckend.

Die Georgskirche ist ein toller Klangkörper und jedes Jahr bringen ihn die hochversierten Hofener Akkordeonspieler entsprechend zum Klingen. Meist mit voluminösen, gewaltigen, aber auch mit filigranen und stilleren Klängen. Zunächst aber grüßten die Jüngsten an diesem Abend, das Nachwuchs-Orchester „Kiddie-Club-Orchester“ als Kooperation mit der Kappelberg-Grundschule mit „It’s Gospeltime“, „Kum ba ya, my Lord“, der Schlacht von Jericho, oder „Go down, Moses“ und dazwischen die Melodica-Gruppe mit „Jingle Bells“.

Das Club-Orchester machte mit „Der mit dem Wolf tanzt“ den Auftakt, in der Version einer Konzertsuite für Akkordeonorchester und schloss den ersten Teil mit dem Movie-Theme aus dem Film „Caravans“. Etwas ganz Besonderes war der Auftritt der Solisten von der Empore herab auf die Gäste, Stefan Hahn-Dambacher an der Orgel und Lucas Maier (Saxophon) spielten den stimmungsvollen „Morning Mood“ oder das Medley „Rock Christmas.“

Das Finale bestritt wieder das Club-Orchester, beginnend mit der Suite aus „Forrest Gump“ und begleitet von Stefan Hahn-Dambacher, diesmal am Klavier und anschließend mit dem Stück „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“, bei dem sich Solistin Christiane Kühn gesanglich in Szene setzte. Und nach dem Morricone-Special gab’s viel Applaus für ein rundum gelungenes Jahresschluss-Konzert des HCH. Moderiert hatte Regine Stock vom Vorstandsteam und sie hatte auch erklärt, wer mit dem diesjährigen Konzert unterstützt wird – der „Glücks-Express“, ein Projekt des DRK Aalen. In den vergangenen Jahren konnte der HCH durch die Spenden der Besucher schon viele Einrichtungen unterstützen.