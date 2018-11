Harald Friedrich: Sieg in Bestzeit

Zwölf Ausdauersportlern vom Lauftreff des SF Rosenberg und der DJK Ellwangen waren vor Kurzem in der Schweiz beim Swiss City Marathon in Luzern – mit Erfolg.

Der Wettbewerb fand auf einem Rundkurs statt, der von den Marathonläufern zwei Mal zu durchlaufen war. Vor allem am Anfang hatte die sehr kurzweilige Strecke ihre Tücken, mehrere zähe Anstiege waren bei dem bestens organisierten Lauf entlang des Vierwaldstättersees zu überwinden. Der Rückweg führte dann über Horw und die Luzerner Altstadt ins Ziel.

Harald Friedrich von der DJK Ellwangen konnte seine letztjährige Bestzeit, trotz der widrigen Wetter-bedingungen mit Kälte und Eisregen, noch einmal toppen. Konstant hielt er sich an seine geplanten Durchgangszeiten und siegte damit in seiner Altersklasse (M45) in 2.48.15,7 Stunden.

Taktik geht auf

Sehr gut lief es auch für Markus Kuhn (DJK Ellwangen), dessen Taktik beim Lauf voll aufging. Mit der tollen Endzeit von 3.12.14,3 Stunden (Platz 10 AK 50) kam er als Zweiter der Gruppe aus dem Virngrund ins Ziel. Es folgte Kurt Ritter (SF Rosenberg), der sich seinen Lauf sehr gut einteilte, mit der Schlusszeit von 3.27.37 Stunden (Platz 9 AK 55). Ebenso erfolgreich finishten Johannes Ebert (SF Rosenberg) in 3:31.51 Stunden (Platz 6 AK 60), Joachim Schneider (SF Rosenberg) in 4.03.44 Stunden (Platz 17 AK 60) und Wolfgang Sorg (SF Rosenberg) in 4:06:49 Stunden (Platz 18 AK 60). Jürgen Eisele (DJK Ellwangen) beendete seinen ersten Marathon in 4.11.56 (Platz 82 AK 50).

Irmgard Rettenmeier (DJK Ellwangen) folgte in 4.16.40 Stunden mit Platz 4 in ihrer Altersklasse. Beim parallel zum Marathon gestarteten Halbmarathon mit zirka 7000 Teilnehmern waren Alexander Müller (Lauftreff Rosenberg) in 1.37.16 Stunden, Hubert Baader in 1.38.59 Stunden, Carsten Horn (DJK Ellwangen) in 1.42.15 Stunden und Regina Baader (DJK Ellwangen) in 1.56.23 Stunden erfolgreich.