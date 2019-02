Harald Class ist Landesmeister

Der Aalener Stabhochspringer Harald Class ist bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Mannheim an den Start gegangen. Der Athlet und Trainer der LSG Aalen war in seiner Altersklasse M 50 als Favorit gemeldet. Mit übersprungenen 3,40 Metern gewann er den Wettkampf auch sicher vor Albrecht Luz vom VfL Ostelsheim, der mit 3,10 Metern den zweiten Platz belegte.

Class ließ dann die nächste Höhe aus und versuchte sich gleich an den 3,60 Metern, musste aber im zweiten Versuch aufgrund einer leichten Verletzung aufgeben.

LSG in Ulm am Start

Bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften in Ulm am Samstag unterstrichen die Athletinnen der LSG Aalen ihre ansteigende Form.

Mit Mia Jettke und Leana Scholz waren gleich zwei der U 18-Mehrkämpferinnen am Start. Jettke konnte mit zwei persönlichen Bestleistungen ihren Formanstieg unter Beweis stellen. Damit ist ein guter mentaler Grundstein für die Deutschen Winterwurfmeisterschaften am kommenden Wochenende in Sindelfingen gelegt.

Ebenso waren die Trainer mit Leana Scholz und ihren erbrachten Leistungen absolut zufrieden. Mit konstanten Ergebnissen im Weitsprung (5,04 Metern), Kugelstoßen (11,03 Meter) und Hochsprung (1,44 Meter) war sie voll im Soll. Auch für sie dienen die frühen Wettkämpfe lediglich dazu, die momentane sportliche Entwicklung auf den Prüfstand zu stellen.

Die in der Altersklasse U 16 startende Maja Scholz konnte ihre Leistungen, die sie am Wochenende zuvor bei den Einzelmeisterschaften erreicht hatte, nochmals toppen. Mit 5,01 Metern im Weitsprung, 9,50 Sekunden im 60 Meter-Hürdensprint sowie im Kugelstoßen mit einer Weite von 8,74 Metern erreichte sie erneut Bestleistungen. Im Endergebnis belegt sie damit den zwölften Platz.