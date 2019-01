Gelungener Saisonauftakt der Sauerbachnarren und ein volles Haus bei der dritten Narrenmesse in der Sankt-Thomas-Kirche in Unterrombach. In einer kleinen Prozession marschierten die großen und kleinen Narren vom Gemeindehaus Sankt Ulrich zur Kirche. Vorneweg der Fanfarenzug der Haugga-Narra aus Essingen gefolgt von den Sauerbach-Pfitza, den Wassergeistern aus dem Sauerbach mit ihrem Brauchtumshäs. Am Schluss des närrischen Lindwurms folgten die Prinzengarden und die Tollitäten.

Faschingspräsident Ingo Ulmer begrüßte in launigen Worten die Narren aus nah und fern. Heiko Richter von den Sauerbach-Pfitza und Pastoralreferent Wolfgang Fimpel beschrieben in ihrem Zwiegespräch, dass die Faschingszeit auch dazu dient, sich mit seinen Mitmenschen in geselliger Runde auszutauschen. Die Kids vom Familiengottesdienstteam unter der Leitung von Heike Brucker berichteten im anschließenden Anspiel, wie schön es ist, im Fasching durch eine Verkleidung in andere Rollen schlüpfen zu können – unter anderem mit dabei: Donald Trump und das Sams.

In gereimter Form und im oberschwäbischen Dialekt trug Pfarrer Wolfgang Sedelmeier die Narrenpredigt vor. Mit Hilfe diverser Kopfbedeckungen zeigte er dabei, wie unterschiedlich doch die Menschen sind, dass es aber nicht auf Herkunft oder Religionszugehörigkeit ankomme, sondern allein die Herzensgüte den Menschen ausmache.

Unter der Leitung von Philipp Weller nutzte der Fanfarenzug der Haugga-Narra aus Essingen die Akustik in der Thomaskirche und zog mit Fanfaren und Trommeln alle Register. Seit der ersten Narrenmesse ist der junge Chor der Kirchengemeinde A-CHOR-DE unter der Leitung von Conny Hirsch dabei. Mit ihren Liedern „This is the day“ und „Seite an Seite“ sorgten sie für Gänsehautfeeling und mit dem schwungvollen „O Happy Day“ mit Solist Ebe Wagner für einen krönenden Abschluss der Messe. Den Ablauf der Messe und die Texte für Kyrie und Fürbitten hatten Eva Gschwinder und Wolfgang Fimpel vorbereitet. Nach dem Gottesdienst ging’s zum närrischen Vesper ins Gemeindehaus. Der Festausschuss des Kirchengemeinderates sorgte für das leibliche Wohl und der Fanfarenzug der Haugga-Narra für den guten Ton. Fazit: Eine fröhliche Narrenmesse und ein tolles Zeichen für das Miteinander in der Weststadt.