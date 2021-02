Happy Birthday! Crailsheim schlägt Bayern

Am 35. Geburtstag der HAKRO Merlins Crailsheim führte der Weg der Zauberer nach München. An diesem historischen 31. Januar 2021 war man zu Gast bei keinem geringeren als beim Topfavoriten der Basketball-Bundesliga-Saison FC Bayern Basketball. Den besseren Start in das Bundesligaspiel erwischten die Gäste aus Crailsheim, die sich zwischenzeitlich einen Zehn-Punkte-Vorsprung erarbeiteten. Im zweiten Viertel ließen die Bayern ihre Stärken spielen und konnten ihrerseits zweistellig in Führung gehen. Doch davon zeigten sich die HAKRO Merlins unbeeindruckt, starteten einen kurzen Lauf vor der Pause und hielten das Spiel ausgeglichen. Auch in Halbzeit zwei konnte sich kein Team absetzen. Das Spiel wurde zu einem Nervenkrimi. Mit drei Zählern in den Schlusssekunden sorgten die Bayern für eine Overtime. In dieser behielt die Mannschaft von Headcoach Tuomas Iisalo zu jeder Zeit die Nerven. Mit einem erneut überragend aufgelegten Bell-Haynes (31 Punkte, 11 Assists) und einer konzentrierten Teamleistung bezwangen die Gäste aus Hohenlohe den Favoriten und sorgten mit dem 105:103-Sieg für das nächste dicke Ausrufezeichen.

Bei den Gästen setzte Jamuni McNeace aus, dafür rotierte der wiedergenesene Nimrod Hilliard in das Team. Auch blieb die Starting Five, bestehend aus Bell-Haynes, Stuckey, Jones, Highsmith und Radosavljevic, unverändert. Erst mit dem letzten Wurf des ersten Spielabschnitts von Weiler-Babb eroberten die Bayern die Führung (22:21).

Jones brachte den HAKRO Merlins jedoch zu Beginn des zweiten Viertels den knappen Vorsprung wieder zurück. Es blieb weiterhin ein extrem umkämpftes Spiel. Gegen Ende der ersten Halbzeit starteten die Crailsheimer noch einen kleinen Lauf. Nach einem Dreier von Highsmith und den Freiwürfen von Bell-Haynes und Boggy verkürzten die Zauberer auf 46:44.

Dieses knappe Ergebnis versprach einen spannenden zweiten Durchgang. Und diesen eröffnete Highsmith mit einem Rebound – mit dem folgenden Angriff stellte Bell-Haynes wieder auf Gleichstand. Die HAKRO Merlins zeichneten sich erneut durch eine starke Teamleistung aus. Sowohl defensiv, als auch bei den Korberfolgen waren die Crailsheimer zur Stelle. Drei Minuten vor der letzten Viertelpause kam es zu einem Schockmoment. Tim Coleman verletzte sich am Knie und musste mit einer Trage vom Parkett gebracht werden. Für ihn war das Spiel damit vorzeitig beendet. Die letzte Aktion des Viertels gehörte Bayerns D. J. Seeley, der mit zwei Freiwürfen auf 72:65 stellte.

Den Schlussabschnitt eröffnete Highsmith mit einem And-one. Mit einem Dreier von Lasisi stellten die Gäste später auf 86:88. Nun war die Spannung kaum noch auszuhalten. Die große Sensation lag in der Luft. 63 Sekunden vor der Schlusssirene war es wieder der Belgier, der den Weg in den Korb fand. Dann der Stand von 92:92 – noch 3,3 Sekunden zu spielen. Mit dem letzten Ballbesitz konnten die HAKRO Merlins nicht punkten, sodass es in die erste Overtime der Crailsheimer Saison ging.

In dieser trug sich als erstes Maurice Stuckey in den Boxscore ein. Kurz vor Schluss war es einmal mehr der brandgefährliche Bell-Haynes. Sein Wurf fand 1,4 Sekunden vor der Schlusssirene den Weg in den Korb und brachte die HAKRO Merlins mit 105:103 in Führung. Bayerns Auszeit war folgerichtig, der letzte Ballbesitz sollte das Spiel entscheiden. Diesen konnte der FC Bayern, aufgrund einer abermals starken Defensivarbeit der Gäste, nicht verwerten. Somit gewannen die Zauberer das erste Mal in ihrer 35-Jährigen Vereinsgeschichte (Beginn 1986 als Schüler-AG) gegen Bayern und sorgten mit dem 13. Saisonsieg einmal mehr für eine große Überraschung in der Bundesliga. Ein „Moment für die Ewigkeit“, heißt es von Seiten der Crailsheimer.

„Glückwunsch an meine Spieler. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir hatten eine Chance am Ende der regulären Spielzeit, aber Bayern zeigt seine Qualität. Wir haben ganz gut verteidigt, aber sie konnten die zwei Punkte machen. Die Verlängerung zeigte unsere Identität. Wir spielen immer weiter. Wir kämpfen immer weiter. Das haben wir gezeigt. Ich bin sehr stolz“, erklärte Iisalo.