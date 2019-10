Hans-Joachim Seuferlein wird Chef der AOK Ostwürttemberg

Der Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg hat am Dienstag Hans-Joachim Seuferlein zum neuen Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg bestellt. Er folgt damit auf Josef Bühler, der zum 1. Oktober zur Hauptverwaltung der AOK Baden-Württemberg nach Stuttgart gewechselt war.

Hans-Joachim Seuferlein tritt seinen Dienst am ab 1. November an. Er bringe für seine neue Position langjährige Führungserfahrung in der AOK Baden-Württemberg mit, heißt es in einer Mitteilung der AOK: Der 56-jährige kam 1982 zur Südwestkasse und erfüllt seit zwölf Jahren Funktionen im oberen und Top-Management. Seit April 2012 ist er stellvertretender Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Ulm-Biberach. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführer, die gerade in Ostwürttemberg hohe Komplexität und enorme Herausforderungen mit sich bringt“, sagt Seuferlein. Insbesondere den weiteren Ausbau der Alternativen Regelversorgung mit Haus- und Facharztverträgen und den Start der neuen Qualitätsverträge in der stationären Versorgung sieht er als wichtige regionale Handlungsfelder an.