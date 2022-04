Hans-Georg „HG“ Maier erhält DFB-Verdienstmedaille

Das Ehrenamt in den Vereinen hat sich verändert. Waren früher die Mitarbeiter in den Vereinen teilweise über Jahrzehnte engagiert, so sind die Zeiträume heute deutlich kürzer. Oder Aufgaben in den Vereinen werden nur noch in Projekten statt in Ämtern vergeben. Wer kennt diese Entwicklungen besser als der Vereins-Ehrenamtsbeauftragte des Fußballbezirks Ostwürttemberg, Hans-Georg Maier. Und er ist noch ein solcher Diener an der Gesellschaft vom alten Schlag. Jetzt wurde er vom DFB mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

Bei seinem Heimatverein, dem RSV Hohenmemmingen, der auch heute noch die „Herzensangelegenheit“ für HG Maier ist hatte alles 1966 als „Vereinsdiener“ begonnen. 2005 bekam er für all seine Tätigkeiten die RSV-Verdienst-Medaille und im Jahr 2013 wurde er für die 50-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Das zweite große Engagement gehörte der Schiedsrichterei. Auf 40 Jahre Schiedsrichter brachte HG und wurde im Jahr 2000 mit der Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Heute ist er bei den Vereinen im Fußballbezirk Ostwürttemberg unterwegs und ehrt verdiente Funktionäre. Im Fußballbezirk ist HG Maier längst nicht mehr wegzudenken. Engagiert, umtriebig bereist er die etwa 140 Fußballvereine in Ostwürttemberg. Es ist Zweifels ohne ein Amt, mit dem man bei den Vereinen Freude verbreiten kann und das macht Hans-Georg (so sein offizieller Name) mit Herzblut, weil er selbst weiß, von was er spricht.

Auch dem wfv und dem DFB ist dieses Engagement zum Wohle der Vereine, aber auch der gesamten Gesellschaft, nicht verborgen geblieben. Und so durfte der Bezirksvorsitzende Jens-Peter Schuller dem Ehrenden selbst die Ehre erweisen. Anerkennung für all das Engagement seit 1966 gab es in Form der DFB-Ehrennadel.