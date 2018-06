Hanns-Josef Ortheil im Gespräch

„Was ich liebe – und was nicht“ ist das ungewöhnliche Selbstporträt Hanns-Josef Ortheils, in dem er seinen Lebensalltag als Schriftsteller und kunstbegeisterter Genussmensch vorstellt. Im Rahmen der Reihe „Wortgewaltig“ Ortheil bei einer Lesung aus seinem Buch und im Gespräch mit SWR-Redakteur Wolfgang Nieß am Montag, 6. März, um 20 Uhr in der Aalener Stadthalle zu erleben. Hanns-Josef Ortheils neues Buch „Was ich liebe – und was nicht“ ist einerseits ein Selbstporträt, in dem seine eigenen Passionen nach Lebensbereichen wie Reisen, Wohnen, Lesen oder Musik geordnet im Mittelpunkt stehen. Es versteht sich aber zugleich auch als Beitrag zur Lebenskunst, der dem Leser eine vertiefte Wahrnehmung des Lebensalltags vermitteln will. Wolfgang Nieß, unter anderem bekannt durch die SWR-Reihe „Autor im Gepräch“, wird die Lesung moderieren und sich mit Ortheil über das Buch, sein Leben und sein Werk unterhalten.

Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information Aalen, über www.reservix.de oder an der Abendkasse erhältlich.