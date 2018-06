Hannes und der Bürgermeister begeistern das Publikum

Zwei Stunden Lachfreude pur – das hat es am Montagabend in der Aalener Stadthalle gegeben. Albin Braig und Karlheinz Hartmann haben als Hannes und der Bürgermeister ihr neues Programm „Des gibt’s bloß bei ons“ gezeigt.

Schon als die Herrn Stumpfes die Bühne betraten und zwei Lieder zum Besten gaben, fielen die ersten Lacher in der Aalener Stadthalle. Als dann Hannes (Albin Braig) und der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) ihren Auftritt hatten, gab es kein Halten mehr. Schon nach den ersten Sekunden grölte die Menge. Hannes war mit einem großen Paket beladen und schwätzte mit dem Bürgermeister. Allerdings war dieser gar nicht in seinem Büro, was der Amtsbote aufgrund des Paketes jedoch nicht sah. Angetrunken und etwas einfältig zog Hannes das Publikum gleich in den Bann – und das hielt sich den ganzen Abend über. Kaum eine Minute verging, ohne dass gelacht wurde.

Braten nicht mit Stäbchen essen

In dem Büro mit 60er-Jahre-Möbel und einem roten Telefon mit Wählscheibe unterhielten sich Hannes und der Bürgermeister über die verschiedensten Themen und Anliegen ihrer Gemeinde. Zuerst gab es Empörung darüber, dass die Gaststätte „Ochse“ schließen will, dann darüber, dass Chinesen sie übernehmen wollen. „Ich will meinen Zwiebelrostbraten doch nicht mit Stäbchen essen“, echauffierte sich der Bürgermeister. Doch der Wang soll angeblich den Ochsen übernehmen – und der ist für seine sauren Kutteln berühmt. Doch die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten: Hannes hat das alles falsch verstanden, der Ochse bleibt, wie er ist. Die aus Kummer getrunkenen Schnäpse wurden aber nicht bereut, denn Schnaps trinken gehört für Hannes und den Bürgermeister zum Alltag dazu.

Die Herrn Stumpfes sorgten immer wieder für eine Abwechslung mit ihrer besonderen und amüsanten Darbietung: Rock’n’roll, Fahrstuhlmusik oder spanische Klänge, gemischt mit Texten auf Schwäbisch. Auch ihre Inszenierungen begeisterten das Publikum, so dass die kurzen Theaterpausen die herausragende Stimmung nicht schmälerten.

Albin Braig und Karlheinz Hartmann brachten die Aalener dann wieder zum Tosen. Sei es, während der Bürgermeister seine Rede für den Kindergarten probierte („18 Nationen auf kindgerechtem Raum zusammengepfercht“) oder als Hannes mit ihm das Spielen übte. Der Amtsbote versuchte später den Bürgermeister zu einer gemischten Sauna zu bekehren, denn „gesünder ist es, gemischt zu saunieren“. Die Geschichte von dem Saunabesuch in der Nachbargemeinde half nicht wirklich. Denn als herauskam, dass der Pfarrer beim Saunieren in den „weichen Schoß“ der Frau Schultes fiel, war bei dem Bürgermeister Schluss. Und damit auch fast der Abend. Allerdings ließen sich die Schauspieler nach den Jubelrufen nicht lange um eine Zugabe bitten.