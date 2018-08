„Handwerker arbeiten nicht unter Mindestlohn“

Das Unternehmen MyHammer hat sich zur Kritik der IG Bau zu Wort gemeldet.Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hatte Kritik daran geübt, dass immer mehr Solo-Selbständige unter schlechten Bedinungen, teils ohne soziale Absicherung mit einem Einkommen, das teils unter dem Mindestlohn liege, arbeiten würden. Der IG Bau-Bezirksvorsitzende Mike Paul kritisiert in diesem Zuge Online-Portale wie MyHammer oder Helpling, die ein solches Geschäftsmodell unterstützen.

Jetzt nimmt Claudia Frese, Vorstandsvorsitzende von MyHammer, dazu Stellung. Demnach MyHammer sei für Handwerker oft der erste Schritt in die Online-Welt. Sie nutzten den Marktplatz, um sich eine Onlinereputation und einen Kundenstamm aufzubauen oder um Auftragslücken zu füllen. Durchgeführte Umfragen zeigten, dass die registrierten Betriebe im Durchschnitt fünf Mitarbeiter beschäftigen, so Friese.

„Die Qualität der verrichteten Arbeit liegt nicht nur den Endkunden, sondern auch MyHammer am Herzen“, so Friese weiter. Deshalb müssten alle Betriebe, die auf dem Portal aktiv sein wollen, alle gemäß der geltenden Handwerks- und Gewerbeordnung notwendigen Qualifikationsnachweise erbringen. Zusätzlich habe MyHammer technische Schranken gesetzt, in deren Rahmen zulassungspflichtige Tätigkeiten nur von Unternehmen mit entsprechenden Qualifikationen ausgeführt werden dürften. Zudem arbeitee MyHammer eng mit den zuständigen Steuer- und Aufsichtsbehörden zusammen. Die Rückwärtsauktionen hätte man bereits 2006 abgeschafft, so die Vorstandsvorsitzende weiter.

Friesen führt weiter aus, seit Jahren herrsche in Deutschland Handerkermangel. Die überwiegende Mehrheit der Auftraggeber auf MyHammer seien Privatpersonen und sich des Handwerkermangels schmerzlich bewusst. Eine durchschnittliche Handwerkerstunde koste 50-60 EUR brutto. Die auf MyHammer abgegebenen Angebote bewegten sich im Durchschnitt auch in dieser Preisspanne. Handwerker könnten sich ihre Aufträge in der Regel selbst aussuchen und kaum ein Handwerker, auch nicht die bei MyHammer registrierten, würde zum Mindestlohn oder gar darunter arbeiten, so Frese.