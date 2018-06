Handwerk zieht positive Ausbildungsbilanz

Die Handwerkskammer Ulm zieht eine erste positive Bilanz zum Ausbildungsstart. Zum wiederholten Mal wurden zwischen Jagst und Bodensee ein wenig mehr Ausbildungsverhältnisse als im Vorjahr geschlossen.

Zum Ausbildungsbeginn starteten insgesamt 2529 Auszubildende in einen Beruf. Im vergangenen Jahr waren es 2523. In den kommenden Wochen werden noch weitere Ausbildungsverhältnisse hinzukommen.

„Es ist gut, dass der Anteil der Jugendlichen mit einem Ausbildungsstart im Handwerk steigt“, betont Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „In Zeiten sinkender Schülerabgänge ist das ein doppelter Erfolg.“

Das leichte Ausbildungsplus sei in allen Regionen auf eine Vielzahl einzelner Aktivitäten von Betrieben, Arbeitnehmern und Handwerksorganisationen zurückzuführen. Ausbildungsbotschafter, Bildungspartnerschaften, Ausbildungs- und Migrationsberatung seien nicht mehr aus dem Dienstleistungsangebot der Kammer wegzudenken. „Wir sind an allen Schulformen mit unserer Handwerkswelt präsent und haben unser Dienstleistungsangebot nahezu flächendeckend verankert“, so Mehlich. Diese Verankerung bleibe eine Kernaufgabe der Kammer und anderer Handwerksorganisationen. „Das jetzige Ausbildungsplus hindert uns nicht aktiv zu bleiben. Es gibt regionale Unterschiede, die wir jetzt anpacken müssen.“

Eine Herausforderung erkennt das Handwerk ebenso weiterhin in der Reduzierung seiner offenen Stellen. Zum Ausbildungsbeginn sind im gesamten Kammergebiet weiter rund 1000 Ausbildungsplätze als offen gemeldet. Mehlich: „Diese Zahl bringt das Engagement und den Ausbildungswillen unserer Betriebe zum Ausdruck. Hinter jeder Stelle steht ein wirtschaftlich gesunder Betrieb, der seine Welt für privates und berufliches Glück zur Verfügung stellt. Diese Zahl der offenen Stellen muss jetzt noch runter.“ Insbesondere in Nahrungsmittel-, Bau- und Elektro-Gewerken gebe es auch für Kurzentschlossene jetzt noch die Chance zum Einstieg in einen Beruf.

Widmet man sich den einzelnen Regionen, so ergibt sich im Ostalbkreis ein leichtes Ausbildungsminus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt haben jetzt 503 Jugendliche eine Ausbildung begonnen, im vergangenen Jahr waren es 511. Insgesamt sind noch 213 offene Lehrstellen zu verzeichnen.

Der Landkreis Heidenheim verzeichnet ein Ausbildungsminus von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt haben jetzt 182 Jugendliche eine Ausbildung begonnen, im vergangenen Jahr waren es 188. Insgesamt sind noch 62 offene Lehrstellen zu verzeichnen.

Die Handwerkskammer Ulm bietet auf ihrer Homepage eine Übersicht über die freien Ausbildungsstellen an. Unter der Rubrik „Ausbildungsbörse“ können Interessierte Lehrstellen nach Regionen und Berufsbild filtern und eine Übersicht der Betriebe bekommen. Zudem bietet die Lehrstellen-App der Handwerkskammer Ulm Infos über noch freie Lehrstellen unter www.hwk-ulm.de/app.