Handwerk: Ausbildungszahlen besser als erwartet

Die Ausbildungszahlen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind besser als erwartet. Am Ende des Jahres nur leichtes Minus bei den neuen Azubis im Handwerk. Der Anteil der Abiturienten steigt, aber es bleiben mehr als 400 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Im Ausbildungsjahr 2020 haben 3021 junge Menschen im Gebiet der Handwerkskammer zwischen Bodensee und Ostalb eine Ausbildung im Handwerk begonnen. Nach sechs Jahren Zuwachs an neuen Auszubildenden in Folge sind das im Corona-Jahr 153 Azubis weniger als im Vorjahr. Eine handwerkliche Ausbildung traten 444 junge Menschen mit Abitur an, deren Anteil auf 14,7 Prozent (Vorjahr 13,7 Prozent) anstieg.

„Im vergangenen Sommer mussten wir noch mit einem zweistelligen Minus rechnen. Die Aufholjagd der letzten Monate hat sich gelohnt“, so Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich. Die Pandemielage habe den Kontakt zwischen suchenden Jugendlichen und suchenden Handwerksbetrieben merklich erschwert. Berufsorientierung sei mit dem Unterricht oft ausgefallen. Schülerinnen und Schüler hätten keine Praktika absolvieren, keine Berufsmessen besuchen und keine Angebote der Schule wahrnehmen können. Austausch über Bildungspartnerschaften, an Elternabenden oder Gespräche mit Ausbildungsbotschaftern sind über mehrere Monate ausgefallen.

Ein zweiter Aspekt wirkt sichtbar auf den Rückgang der Zahlen in diesem Ausbildungsjahr ein: Geflüchtete haben in den vergangenen Jahren viele unbesetzte Ausbildungsstellen ausgefüllt. In diesem Ausbildungsjahr haben nur noch 176 Geflüchtete im Gebiet der Handwerkskammer Ulm eine Ausbildung begonnen. Das sind deutlich weniger als im Vorjahr (259 Geflüchtete). Auch durch die Corona-Krise verkomplizierte Aus- und Einreisebedingungen sowie bürokratische Vorgaben haben den Start für Migranten in einen Handwerksberuf erschwert.

Nach wie vor haben die jungen Menschen großes Interesse an Elektro- und Metallgewerken wie auch an Bau- und Holzgewerken. Unter den zehn beliebtesten Ausbildungsberufen finden sich Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker, Zimmerer, Maurer und Schreiner. Entgegen der letzten Jahre, und teils auch dem Lockdown geschuldet, verzeichnen hingegen beispielsweise Friseure einen Rückgang bei den neuen Azubis.

Derzeit sind im gesamten Gebiet der Handwerkskammer Ulm noch 434 Ausbildungsplätze unbesetzt. „An dieser Zahl sieht man, wie stark unsere Betriebe an Ausbildung interessiert sind. Dort schmerzt jede unbesetzte Ausbildungsstelle“, so Mehlich.

Ausbildungszahlen im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis haben sich 606 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden (minus 4,7 Prozent). „Es gibt noch viele freie Lehrstellen. Der Ausbildungswille unserer Betriebe ist trotz vieler Unsicherheiten vorhanden“, sagt Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ostalb, und ergänzt: „Handwerksbetriebe sind krisensichere Arbeitgeber. Das hat die Krise gezeigt. Für die jungen Leute ist eine Lehre im Handwerk eine wunderbare Alternative, egal ob mit oder ohne Abitur. Wir sind zuversichtlich, dass die Ausbildungszahlen 2021 wieder Fahrt aufnehmen.“ In den Handwerksbetrieben im Ostalbkreis sind aktuell 91 Lehrstellen unbesetzt.