Handbiker sind stark unterwegs

Heidelberg (an) - Seit 30 Jahren bereits wird der Heidelberg-Marathon am 1. Juli-Wochenende ausgetragen. Das weltgrößte Rollstuhl-Rennen findet im zweijährigen Rhythmus statt. Über 100 Handbiker aus 15 Nationen - alles was Rang und Namen hat - stand um 11 Uhr auf der Uferstraße in der Startaufstellung – was Wimbledon für die Tennisspieler ist, ist Heidelberg für die Handbiker.

Der Lauchheimer Werner Rieger ging mit großen Erwartungen auf eine persönlich gute Zeit ins Rennen, bei Kerstin Abele waren diese Erwartungen aufgrund einer abklingenden Erkältung gedämpft. Im Rennverlauf fanden sich beide nach acht Kilometer und bestritten von da an das Rennen zusammen. Rieger verbesserte seine persönliche Marathonbestzeit aus dem Jahr 2012 um 13 Minuten und belegte den 21. Platz in der Wettkampfklasse H4. Abele kam eine Sekunde nach ihm ins Ziel, die Uhr blieb bei 1:29:18 stehen - zwar gut eine Minute über ihrer persönlichen Bestzeit aber aufgrund der Umstände war die Hüttlingerin zufrieden - zumal diese Zeit für den zweiten Platz in der Klasse H3 der Damenwertung reichte.

29,2 Stundenkilometer

Vor dem Saisonhöhepunkt in Heidelberg startete Abele am Pfingstmontag beim Europacup in Köln-Longerich. Das Straßenrennen wurde auf einem 2,5 kilometerlangen Rundkurs ausgetragen. Abele fuhr die 30 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29,2 Stundenkilometer und kam in der Startklasse H3 als dritte ins Ziel.