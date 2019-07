Handballjugend macht den Anfang

Das traditionelle Franz-Balle-Gedächtnis-Jugendturnier der Handballabteilung der TG Hofen und der SG Hofen/Hüttlingen eröffnet mit der 35. Auflage die Turnierwoche auf dem Hofener Kappelberg. Am Sonntag kämpfen ab 9 Uhr zahlreiche Jungen und Mädchen in über 60 Mannschaften von der E- bis zur B-Jugend um Punkte und Tore. In rund 150 geplanten Handballpartien werden die Sieger der einzelnen Altersklassen ermittelt.

Die Kinder der E- und D-Jugend werden die Wettbewerbe auf den sechs Rasen- und Hallenspielfeldern am Sonntagmorgen eröffnen.

Zwölf Teams in drei Gruppen kämpfen bei der gemischten E-Jugend um den Turniersieg. Mit von der Partie werden unter anderen jeweils drei Teams des Bundesliganachwuchses aus Göppingen sowie der Gastgeber sein. Den weitesten Anreiseweg haben der SV Remshalden und die TSG Schwäbisch Hall. Über Viertel- und Halbfinale soll der Turniersieger ermittelt werden.

Ein gleich großes Teilnehmerfeld erwartet die D-Juniorinnen. Neben etlichen bekannten Teams aus dem Handballbezirk Stauferland werden auch die Mädchen der HT Uhingen-Holzhausen und der HSG Winterbach/Weiler ihre Visitenkarte auf dem Kappelberg abgeben. Auch bei den D-Mädchen führt der Weg über das Viertelfinale zum Pokalgewinn. Die männliche D-Jugend wird in zwei Fünfergruppen an den Start gehen. Man darf auf die fränkischen Vertreter der JSG Fürther Land ebenso gespannt sein wie auf die Lokalkonkurrenz aus Lauterstein oder Göppingen. Die Gastgeber schicken zwei Teams in das Rennen um die Podestplätze. Die Siegerehrungen der kleineren Nachwuchshandballer sind ab 13.30 Uhr geplant.

Sieben Teams gehen bei den C-Juniorinnen ins Rennen

Die C-Juniorinnen müssen unter sieben Mannschaften ihren Cupsieger ausmachen.

Mit der HB Ludwigsburg, der WSG ALLOWA und der HSG Winterbach/Weiler können drei Gastmannschaften aus der Stuttgarter Gegend begrüßt werden. Oberkochen/Königsbronn, die JSG Rosenstein und die SG2H wollen den Siegerpokal auf der Ostalb halten. Der TSV Willsbach, die JSG Fürther Land, Schwäbisch Hall und Alfdorf/Lorch sind die Unbekannten bei der männlichen C-Jugend. Sie werden auf die Lokalmatadoren der Aalener Sportallianz, der JSG Heidenheim/Dettingen oder der SG2H treffen. Insgesamt neun Teams kämpfen um den Einzug in das Halbfinale.

Beide B-Jugendturniere werden im „jeder-gegen-jeden“-Modus ausgetragen. Bei den Mädchen werden der TV Gundelfingen, Winterbach/Weiler, die WSG ALLOWA, Schnaitheim und die Gastgeberinnen um Tore und Punkte kämpfen. Die Jungs werden ihren Champion unter dem TSV Crailsheim, der Aalener Sportallianz, der JSG Heiden/Dettingen und der SG2H ausmachen. Auch dieses Jahr wird das Hofener Jugendturnier unter der Schirmherrschaft von Franz Ladenburger stehen.

Jugendturnier als Auftakt der Handballwoche

Mit dem 35. Franz-Balle-Gedächtnis-Jugendturnier am Sonntag starten die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in die diesjährige Handballwoche.

Schon am kommenden Mittwoch geht es dann auf dem Kappelberg mit dem Jedermannturnier weiter und ab Freitag steigt die 52. Auflage des traditionsreichen Kappelbergturniers.