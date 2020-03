Handballer wieder mittendrin

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen empfingen den SC Vöhringen in der heimischen Talsporthalle. Nach einer durchwachsenen Partie unterlagen die Kochertäler letztlich mit 22:29 und sind nun Tabellenneunter.

Gleich zu Beginn der Partie geriet die SG mit 0:5 in Rückstand. Nach und nach kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und so konnte der Abstand bis zur Halbzeit auf zwei Tore verkürzt werden. Beim Stand von 12:10 für Vöhringen wurden die Seiten gewechselt.

Zunächst schien es so als könnte die Aufholjagd weiter fortgesetzt und ein offenes Spiel gestaltet werden, doch eine Schwächephase führte dazu, dass sich die Gäste auf 21:15 absetzten. Auch eine Auszeit der Heimmannschaft konnte den Lauf der Vöhringer nicht stoppen. Kontinuierlich baute der Tabellenvierte seinen Vorsprung aus. Über die komplette Partie agierten die Grün-Roten im Angriff zu harmlos und überhastet. Zudem konnten die Chancen, die erspielt wurden, nicht konsequent im Tor untergebracht werden. So war die Leistung an diesem Tag deutlich zu wenig, weshalb am Ende eine verdiente 22:29-Niederlage zu Buche stand.

Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz ist man nun wieder mittendrin im Abstiegskampf und benötigt in den kommenden Spielen wichtige Punkte für das Ziel Klassenerhalt. Mit einer verbesserten Angriffsleistung sollen diese bereits im Auswärtsspiel gegen Bargau gesammelt werden.