Handball-Württembergliga: SG2H-Damen spielen gegen Nellingen II

Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen treffen am Samstag in der Württembergliga auf den TV Nellingen II. Gegen den Siebtplatzierten ist um 16 Uhr Anwurf in der Limeshalle in Hüttlingen.

Nach der nervenaufreibenden Partie vergangenen Sonntag in Ulm in der harzfreien und zudem sehr rutschigen Halle, sind die Voraussetzungen in der Heimhalle nun wieder deutlich besser. Wichtig ist es nun, nicht nach zu lassen und weiterhin auf Punktebeute zu gehen, um sich vom Tabellenende endlich abzusetzen. Teilweise angeschlagen durch die vergangenen Spiele, versuchen sich die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen so gut es geht erneut zu regenerieren.

Ziel: Weniger technische Fehler

Das Ziel ist weniger technische Fehler, als im vergangenen Spiel zu machen und mit viel Wille und Kraft bis zum Schlusspfiff alles zu geben. Das Hinspiel im Oktober des Vorjahres wurde nur mit zwei Toren Unterschied verloren. Die Mannschaft des Trainerteams um Adi Bleier und Thomas Jörg hat bewiesen, dass es sogar zeitweise, verschuldet durch zwei Minuten Strafen, mit nur zwei Spielerinnen auf dem Feld - wie im vergangenen Spiel gegen Lehr - in der Lage ist den Spielstand zu halten.

Dass die Punktejagd nicht bei allen noch kommenden Spielen voll und ganz funktionieren wird, ist sich der Vorletzte bewusst, jedoch geht das Team in jedes Spiel mit hundert Prozent Feuer in den Augen und packt seine größte Waffe, den Zusammenhalt aus. Über zahlreiche Unterstützung zu Hause freuen sich die Frauen jetzt schon.

SG2H: Huttenlauch, Zeller, Sauter, Bleier, Rau, Titze, Enenkel, Scheuermann, Häußler, Bauer, Schröder, Hirzel, Rieger und Hänle.