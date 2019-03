Handball: Verletzungssorgen im Aufstiegskampf

Nach vier Auswärtsspielen in Folge darf die HSG Oberkochen/Königsbronn in der Bezirksliga wieder zuhause antreten. Am Sonntag ist der TV Brenz um 17 Uhr in der Herwartsteinhalle zu Gast.

Keine guten Nachrichten aus dem Lazarett

Es bleibt abzuwarten, wie sich die lange Pause auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Die Personalsituation hat sich nur ein wenig entspannt. Zwar kann Lukas Eckardt seit einigen Tagen wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen, ein Einsatz im Spiel kommt aber vermutlich noch zu früh. Dafür musste die HSG in der Zwischenzeit die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Die Verletzung von Youngster Nico Hofmann im letzten Spiel in Heubach hat sich als Kreuzbandriss herausgestellt, ein weiterer Spieler, der viele Monate ausfallen wird. Das Trainerduo Stegmaier/Hoga wird auf einige angeschlagene Spieler zurückgreifen müssen. Der TV Brenz war nach der Faschingspause bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz. Am Ende musste sich der TVB mit nur einem Tor dem Topteam von Jahn Göppingen geschlagen geben. Zuvor konnte der TVB vier Spiele in Folge überraschend für sich entscheiden und entledigte sich damit den Abstiegssorgen.

Routiniers und Neulinge bilden starkes Team

Die Routiniers Höfel, Mäck und Betzold sind die Stützen im Spiel des Landesligaabsteigers und bringen allesamt Erfahrung aus der höheren Spielklasse mit. Zusammen mit einigen starken Nachwuchsspielern wird sich der TV sicherlich als Herausforderung für Schmied und Co präsentieren. Schon das Hinspiel war mit dem 22:21-Sieg der HSG eine knappe Angelegenheit. Am Angriff und am Umschaltspiel wurde in den vergangenen Wochen gearbeitet. Ob 22 Tore erneut für einen Sieg reichen ist fraglich. Mit einem Punktgewinn könnte die HSG ihre Position in der Spitzengruppe etablieren und weiterhin ein gewichtiges Wörtchen im Kampf um Platz drei mitreden.