Handball: Starke Jugendarbeit wird belohnt

Aalen (an) - Erneut haben die Nachwuchshandballer der SG Hofen/Hüttlingen eine Saison erfolgreich zu den Akten legen können und eine hervorragende Jugendarbeit bestätigen können. In der nun abgelaufenen Hallenrunde 2018/2019 vertraten die A-Junioren die grün-roten Farben über die Bezirksgrenzen hinweg und konkurrierten mit Mannschaften aus ganz Württemberg. Auch wenn der sportliche Erfolg hierbei dieses Jahr auszubleiben schien, tröstet die gesammelte Spielerfahrung in dieser hochwertigen und anspruchsvollen Spielklasse über den erreichten achten Tabellenplatz in der Württemberg-Oberliga hinweg und lässt auf zukünftige Erfolge hoffen.

Auf Bezirksebene stark

Auch die SG2H-Teams auf Bezirksebene konnten sich wieder positiv präsentieren. Besonders stechen dabei dieses Jahr die B-Jugendlichen hervor, sowohl männlich wie weiblich.

Die Jungs sicherten sich mit einem Sieg im entscheidenden letzten Saisonspiel gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf die Meisterschaft in der Bezirksliga. Die Trainer Yannik Haas und Florian Weiß hatten ihre Mannschaft für das Endspiel um die Goldmedaille sehr gut eingestellt, somit entschied die SG2H völlig verdient mit zehn Siegen und nur sieben Minuspunkten die Meisterschaft für sich.

Die Mädchen machten es ihren Altersgenossen gleich und holten sich ebenfalls den Meisterwimpel in der Bezirksliga. Mit nur einer Niederlage und den meisten geworfenen Toren setzten sich die SG2H-Mädchen um das Trainerduo Mathias Hornung und Martin Kommer am letzten Spieltag in Schnaitheim souverän mit 32:21 durch und krönten eine starke Saison mit dem Titelgewinn. Die C-Juniorinnen und die D-Junioren landeten jeweils auf dem dritten Rang der Bezirksliga und konnten sich somit über die Bronzemedaille freuen. Bereits in den kommenden Wochen starten die SG2H-Jugendmannschaften wieder durch, wenn sie erneut in der Qualifikationsrunde für die Saison 2019/2020 antreten werden.