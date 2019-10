Handball: SG2H-Herren gegen direkten Konkurrenten

An diesem Samstag gastiert mit der SG Lauterstein II ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga bei der SG Hofen/Hüttlingen. Anpfiff in der Talsporthalle in Wasseralfingen ist um 20.30 Uhr.

Die Württembergliga-Reserve der SG Lauterstein steht aktuell mit 3:9 Punkten nur einen Punkt hinter der SG Hofen/Hüttlingen. Lauterstein konnte bisher gegen Bad Saulgau gewinnen und ein Unentschieden in Söflingen einfahren. Am vergangenen Wochenende ließ die Spielgemeinschaft aus Weißenstein und Nenningen aufhorchen, als sie lediglich mit einem Tor beim Aufstiegsaspiranten Reichenbach unterlag. Die SG2H kam bekanntlich in Reichenbach deutlich unter die Räder. Im Lager der SG2H wurde unter der Woche die unnötige Niederlage in Herbrechtingen aufgearbeitet und man ist gewillt die einfachen Fehler wieder abzustellen. Verletzungsbedingt verzichten muss das Trainergespann Adam/Pharion auf die Routiniers Abele und Linsenmaier. Ebenfalls ist der Einsatz des wuseligen Grupp mehr als fraglich. Dafür sollen erneut die jungen Wilden aus der A-Jugend Erfahrung sammeln. Die Zuschauer können sich auf eine spannende und intensive Partie freuen, bei der die Mannschaft auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans hofft.