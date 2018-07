Handball pur

Wer regionalen Handballsport mag, der kommt am Kappelbergturnier nicht vorbei. Die 51. Auflage des Turniers der Handballabteilung aus Hofen zieht an diesem Wochenende die Freunde des Sports in seinen Bann. Bereits von Mittwoch bis Freitag durften sich die Hobbysportler untereinander messen.

An diesem Samstag und Sonntag steigen nun Aktiven und die Senioren in den Spielbetrieb ein. Großer Anreiz sind dabei neben dem Turniersieg auch Preisgelder von bis zu 500 Euro. Los geht es an diesem Samstag ab 9 Uhr auf dem Kleinfeld auf dem Kappelberg. Mit dabei sind beispielsweise Mannschaften aus Bargau, Oberkochen/Königsbronn, Köngen, Aalen/Wasseralfingen oder Schemmerhofen. Gespielt wird dabei auf vier Plätzen.