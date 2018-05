Handball: HSG trifft auf Göppingen

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn zum dritten Mal in Folge in diesem Jahr zu Hause um die Punkte. Zum wichtigen Heimspiel empfängt die HSG den TV Jahn Göppingen an diesem Sonntag (17 Uhr) in der Herwartsteinhalle.

Die HSG will und muss an die ordentliche Leistung gegen den HSB anknüpfen, um zwei sehr wichtige Punkte in der heimischen Halle zu behalten. Vier Mannschaften, die direkt vor der Spielgemeinschaft stehen, liegen noch absolut in Schlagdistanz, darunter auch der Gegner am Wochenende. Jahn Göppingen liegt mit einem Pluspunkt mehr einen Platz vor der HSG. Mit einem Sieg könnte die Bjelic-Truppe am TVJ vorbeiziehen. Die Gäste aus der Stauferstadt bestritten in der bisherigen Saison viele enge Partien, bei denen sie meist knappe Niederlagen einstecken mussten.

Krimi im Hinspiel

Auch das Hinspiel gegen die HSG glich einem Krimi, bei dem Tim Siegels beim 25:25 Sekunden vor dem Ende seinen Farben einen Punkt sichern konnte. Vor heimischer Kulisse zählt für die HSG allerdings nur ein Sieg, vor allem da bereits im Hinspiel mehr drin gewesen wäre. Nun will die HSG wie zuletzt gegen den HSB auf einer soliden Abwehrleistung und einem starken Torhüter aufbauen. Für mehr Torgefahr in der Offensive wurde unter der Woche vor allem individuell trainiert. So soll das Angriffsspiel der flexibler und schwerer ausrechenbar werden.