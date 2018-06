Handball: HSG-Damen verlieren 20:25

Auch gegen den TV Steinheim konnten die Damen der HSG Oberkochen/Königsbronn am Samstagabend in der Handball-Bezirksliga nichts ausrichten. Zwar zeigte sie sich kämpferisch, doch zu viele technische Fehler und eine mangelhafte Chancenauswertung verhinderten einen Punktgewinn und kassierte eine 20:25-Niederlage.

Die erste Hälfte gestaltete sich ausgeglichen. Die Gastgeberinnen taten sich zwar von Beginn an schwer in der Offensive, konnten sich aber trotzdem einige gute Chancen erarbeiten, die viel zu selten genutzt wurden. Die Gäste führten vier Minuten vor der Pause mit 10:7. Die HSG legte einen kleinen Schlussspurt hin und konnte mit drei Treffern in Folge in letzter Sekunde zum 10:10 ausgleichen. Auch der zweite Durchgang verlief zunächst auf Augenhöhe und bis zum 15:15 war noch alles offen.

Nachlässige HSG immer einen entscheidenden Schritt zu spät

Dann wurde die HSG nachlässiger, vertändelte mehrere Bälle und war in der Abwehr immer den entscheidenden Schritt zu spät. Beim 17:19 zwölf Minuten vor dem Ende war sie noch dran, doch nun trafen die Gäste innerhalb von zwei Minuten dreimal. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die fünf Tore Unterschied hatten bis zum Schluss Bestand. So siegte der TV völlig verdient, wenn auch am Ende vielleicht etwas zu deutlich, mit 25:20.

Die HSG geht nun in die zweiwöchige Faschingspause, die sie hoffentlich besser übersteht als die Weihnachtspause. Danach müssen dann unbedingt wieder zwei Punkte her, um nicht plötzlich an das Tabellenende abzurutschen. Im nächsten Spiel steht für die Spielgemeinschaft ein Derby an. Der Tabellenfünfte spielt am 24. Februar beim Siebten TV Bargau.

HSG: Sarah Geringer; Takuhi Sardarjan (1), Rebecca Schneider (3), Lisa Mack, Lisa Mader, Julia Engel (2), Ann-Kathrin Stitz (1), Katja Hug (4), Jeanette Leister, Sabrina Jankowitsch (8/6), Karen Huep (1).