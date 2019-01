Handball: Heimspiel zum Auftakt in die Rückrunde

An diesem Samstag starten die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in die Rückrunde. Mit dem TV Brenz kommt dabei ein alter Bekannter in die Talsporthalle in Wasseralfingen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Nach einer langen Winterpause greifen nun auch die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen wieder in das Spielgeschehen der Bezirksliga ein. Während man beim TV Brenz mit der Tabellensituation wohl nicht zufrieden sein kann, zieht das Hüttlinger Trainergespann um Pharion/Adam ein positives Resümee über die gespielte Hinrunde. Der TV Brenz steht als Landesliga-Absteiger derzeit mit 8:18-Punkten auf Tabellenplatz neun.

Die SG Hofen/Hüttlingen rangiert mit zwei Niederlagen und neun Siegen auf dem zweiten Rang. Punktgleich mit dem Tabellenführer aus Göppingen, hat die SG2H noch alle Chancen die Tabellenspitze zu erobern.

Für die Rückrunde baut die Mannschaft um Kapitän Funk auf den Heimvorteil. Bei noch elf ausstehenden Partien müssen die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen nur noch dreimal auswärts antreten, wobei ein Auswärtsspiel beim Lokalrivalen der HG Aalen-Wasseralfingen stattfindet.

Brenz hat gefährliche Waffen

Gegen den TV Brenz gilt es für die Grün-Roten die Routiniers Mäck und Höfel nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wenn dies der SG2H-Abwehr gelingt, kann man gleichzeitig Pässe für den gefährlichen Kreisläufer Röhm verhindern.

Des Weiteren darf der württembergligaerfahrene Torhüter Konkel nicht warmgeworfen werden. Kann die SG2H diese Marschroute umsetzen, hätte man den TV Brenz seiner gefährlichsten Waffen beraubt. Viel wird auch von dem erfahrenen SG-Torhüterduo Neukamm/Kopp abhängen. Erwischen sie einen guten Tag, kann mit Sicherheit das ein oder andere einfache Kontertor erzielt werden. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans, die ihre Mannschaft zum Auftakt der Rückrunde unterstützen.