Handball: Heimsieg für HSG Oberkochen/Königsbronn

Mit dem 26:25-Sieg hat die HSG Oberkochen/Königsbronn zwei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf der Handball-Bezirksliga gegen den direkten Konkurrenten TV Jahn Göppingen geholt. In den letzten Sekunden hätte die HSG den eigentlich schon sicher geglaubten Sieg fast noch hergeschenkt.

Beide Mannschaften kamen in der Offensive nur schwer in die Gänge. Weil die Abwehr der Gastgeber am Anfang aber recht gut stand, konnte sich die HSG bis zur zehnten Minute ein 4:1 herausarbeiten. In der 22. Minute war es dann der TVJ der den 7:7-Ausgleich erzielte. Mit einem 12:10 ging es in die Halbzeitpause.

Ausgeglichenes Spiel

Nach dem Seitenwechsel verschliefen die Gastgeber die ersten Minuten der zweiten Halbzeit und Göppingen drehte mit vier Toren in Folge den Spielstand herum. Bis zur 54. Minute blieb das Spiel beim Stand von 22:22 ausgeglichen. Beim 26:22 zwei Minuten vor Schluss schien der Sieg schon so gut wie sicher. 90 Sekunden vor Schluss verkürzte Göppingen wieder einen Treffer zum 23:26.

Durch zwei technische Fehler innerhalb von einer Minute kam der TVJ wieder bis auf ein Tor heran. Den letzten Angriff der Gäste konnte die HSG aber mit Glück und Können stoppen und so stand am Ende ein extrem wichtiger Heimsieg auf der Anzeigentafel.

HSG Oberkochen/Königsbronn: Ehresmann, Schäfer; Lumpp (3), Rosca (3), Richardon, Siegels, Hoga (4/2), Rube (2/1), J. Hug (2), B. Hug (6), Ludwig, Huep (4), Schoen, Schmied (2).