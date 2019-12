Handball: Derbyzeit zur Primetime

Zur Primetime an diesem Samstag ab 20.30 Uhr werden sich die SG Hofen/Hüttlingen II und die Aalener Sportallianz in der Handball-Bezirksklasse in der Wasseralfinger Talsporthalle gegenüber stehen. Beide Mannschaften hinken in dieser Saison ein wenig den Erwartungen hinterher, was allerdings auch dem „Haifischbecken“ Bezirksklasse geschuldet ist, in dem in dieser Saison wirklich jeder jeden schlagen kann.

Aktuell sieht es so aus dass die Sportallianz mit einem ausgeglichenen Punktekonto (11:11) auf Platz sechs steht, die Gastgeber mit nur einem Punkt weniger auf Platz acht. Beide Mannschaften hatten in den vergangenen Spielen bei ihren Leistungen Luft nach oben, aber während die Sportallianz aus den vergangenen vier Spielen immerhin vier Punkte geholt hat, ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage, haben die Gastgeber die vergangenen vier Spiele alle verloren. Vor allem am vergangenen Wochenende musste die SG eine deutliche Niederlage gegen den Tabellenzweiten Altenstadt hinnehmen, dem die Allianz eine Woche zuvor noch ein Unentschieden abnehmen konnte. Aber in diesem Jahr ist viel von der Tagesform der Teams abhängig.

Keine gute Personalsituation

Personell sieht es bei der Aalener Sportallianz allerdings nicht besonders gut aus, die Coaches Hajo Bürgermeister und Edin Stäbler hoffen auf die Rückkehr von Alex Karastergios, doch Mario Bleier und Joshua Roth sind weiter angeschlagen und mit dem Einsatz von Toptorjäger Florian Kraft sieht es nach der Verletzung vom Sonntag eher ganz düster aus . Es wird also ein spannendes Spiel unter absoluten Derbybedingungen werden.