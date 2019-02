Handball-Derby: Von wegen Augenhöhe

Am vergangenen Samstag sind die Handballer der TSG Schnaitheim in der Hüttlinger Limeshalle zu Gast gewesen. Nach den starken Auftritten der TSG Schnaitheim war vorab mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen. Die SG Hofen/Hüttlingen ließ dem Gast jedoch keine Chance und siegte hochverdient mit 27:16 (15:8).

Die SG2H startete optimal in die Partie. Yannik Haas brachte seine Farben durch zwei fulminante Rückraumkracher in Front. Die SG2H-Abwehr war ebenfalls von Anfang hellwach und so konnte der ein oder andere Ballgewinn generiert werden. Einen Dämpfer musste die SG2H bereits in der fünften Minute hinnehmen. Nach einem Gegenstoß von Kapitän Funk, den er sicher verwandelte, verletzte dieser sich am Sprunggelenk.

Ohne Kapitän

Die Mannschaft musste den Rest der Partie somit ohne ihren Kapitän zu Ende bringen. Der Gast aus Schnaitheim konnte jedoch kein Kapital daraus schlagen. Die Rot-Grünen Handballer setzten sich weiter ab. Über 10:5 bis zum Halbzeitstand von 15:8 bauten die Handballer aus Hofen/Hüttlingen die Führung kontinuierlich aus. Nach Wiederanpfiff plätscherte das Spiel mehr oder weniger vor sich hin. Die TSG Schnaitheim hatte nicht mehr viel zuzusetzen und Hofen/Hüttlingen musste nicht mehr in das Spiel investieren. Genau dies bemängelte dann auch das Trainerduo: „Mit einer besseren Chancenauswertung hätten wir Schnaitheim noch viel klarer besiegen können. Mit dem sicheren Gefühl des Sieges haben einige Spieler nach dem Seitenwechsel zwei Gänge zurück geschalten. Dies war nicht in Ordnung.“ Letztlich siegten die Männer vom Kappelberg und aus dem Kochertal hochverdient mit 27:16 und beendete somit das dritte Spiel in Folge mit weniger als 20 Gegentreffern. Am nächsten Wochenende hat die SG2H spielfrei. Diese Zeit will das Trainergespann Pharion/Adam nutzen, damit sich zum einen angeschlagene Spieler erholen können und um sich optimal auf das Derby bei der HG Aalen/Wasseralfingen vorzubereiten.