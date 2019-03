Handball-Bezirksliga: SG2H verliert Eglauer und verteidigt die Spitze

In einem umkämpften Spiel haben sich die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen am Samstag zwei weitere wichtige Punkte gegen den Heidenheimer SB gesichert. Die Partie endete mit 32:27. Damit bleiben die Handballer der SG2H Spitzenreiter.

In der wie immer gut besuchten Talsporthalle sahen die Zuschauer einen munteren Spielbeginn. Bereits nach zehn Minuten stand es 8:5 für die Hausherren, sodass sich der Trainer des Heidenheimer Sportbundes gezwungen sah eine erste Auszeit zu nehmen. Infolge der hohen Motivation auf beiden Seiten, mussten die Schiedsrichter oft eingreifen und insgesamt zwölf Zeitstrafen verteilen. Bis zur Halbzeit konnte sich die SG2H nunmehr auf 17:12 absetzen. Nur wenige Sekunden vor der Halbzeitpause, mussten die Kochertäler einen herben Verlust verzeichnen, da sich Kreisläufer Jan Eglauer am Arm verletzte und am weiteren Spielverlauf nicht teilnehmen konnte.

In den ersten acht Minuten der Halbzeit, konnten die Grün-Roten noch weiter davonziehen und den Spielstand auf 23:15 erhöhen. Im Lager der SG2H parierten in dieser Phase die Torhüter wichtige Bälle und somit konnten Sie im Angriff, ihr gewohntes Tempospiel umsetzen. Allerdings fehlte im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit die nötige Konsequenz vor allem in der Chancenverwertung, sodass sich der HSB bis zur 53. Minute noch einmal auf fünf Tore herankämpfen konnte. In den letzten Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts mehr, sodass der Fünf-Tore-Vorsprung bis zum Ende gehalten werden konnte. SG2H: Kopp, Neukamm; Haas (2), Oppold (2), Linsenmaier (4), Böhm (1), Eglauer (1), May (3), Anlauf (5), Grupp (3), Strobel, Funk, Trögele (5), Eiberger (6/2). Foto: Peter Schlipf