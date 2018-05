Handball-Bezirksklasse: HG als Spitzenreiter nach Schlat

Handball-Bezirksklassist HG Aalen/Wasseralfingen reist an diesem Samstag als Tabellenführer zum Aufsteiger und aktuellen Vorletzten TV Schlat. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Voralbhalle in Heiningen.

Auf dem Papier scheint es eine machbare Aufgabe zu sein, aber schaut man genauer hin, ist es das mit Sicherheit nicht. Zwar haben die Gastgeber erst ein Spiel zu Hause gewonnen, aber die Spielweise der Schlater kann sehr unangenehm werden. Die Angriffe werden lange ausgespielt, die Abwehr kann sehr konsequent sein und darauf sollte die HG eingestellt werden. Vor zwei Jahren musste Aalen/Wasseralfingen schon im wahrsten Sinne schmerzhafte Erfahrungen machen als die Schiedsrichter die harte Spielweise der Gastgeber nicht unterbanden und die junge HG-Mannschaft lange kämpfen musste um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Dennoch, das Team der Trainer Roland Kraft und Gerhard Bleier hat spielerisch mit Sicherheit mehr Potenzial und weiß, dass es versuchen muss mit schnellem Spiel zum Erfolg zu kommen. Langsam kehren auch verletzte Spieler wieder ins Training zurück und so werden die Coaches wohl auf die meisten Spieler zurückgreifen können, so dass die HG schon mit dem Selbstvertrauen des Spitzenreiters anreisen wird.