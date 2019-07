Handball: 140 Partien, sechs Spielfelder und 600 Kinder

Das 35. Franz-Balle-Gedächtnis-Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen hat die Hofener Handballtage erfolgreich eingeleitet. Bis zum geplanten Ende des Turniertages waren alle Spiele in den sieben verschiedenen Altersklassen bewältigt und ausgewertet, so dass die verdienten Sieger ihre Preise entgegennehmen konnten. Schirmherr Franz Ladenburger und der designierte Hofener Ortsvorsteher Christian Wanner zeigten sich beeindruckt von den vielen tollen Leistungen der 60 teilnehmenden Mannschaften.

Die jüngeren Altersklassen eröffneten das Turnier am Sonntagmorgen. Die gemischte E-Jugend spielte in drei Staffeln um den Einzug in die Viertelfinalrunde. In Gruppe I schafften die Teams von FA Göppingen II und der SG2H I den Sprung in die Zwischenrunde, in Gruppe II waren der SV Remshalden und die JSG Heidenheim/Dettingen nicht zu stoppen. FA Göppingen I und die Gastgeberinnen der SG2H III führten die dritte Gruppe an.

Als die zwei besten Gruppendritten lösten auch die Kids der Aalener Sportallianz und die zweite Garde der Gastgeber das Ticket für die nächste Runde. Im weiteren Turnierverlauf bezwang dann FA Göppingen I den SV Remshalden im Halbfinale (9:6) und auch die JSG Heidenheim/Dettingen behielt mit 9:7 knapp die Oberhand gegenüber den Hausherren und zog ins Finale ein. Die Endspiele waren eine klare Angelegenheit: FA Göppingen fertigte Heidenheim/Dettingen mit 20:4 ab und auch das Spiel um Platz drei hatte der SV Remshalden im Griff und verwies die Gastgeber auf den vierten Rang. Die zweite Mannschaft des Bundesliganachwuchses aus Göppingen landete auf dem fünften Platz vor der Aalener Sportallianz und der SG2H II. Die D-Juniorinnen mussten ebenfalls unter zwölf Teams ihre Sieger ausmachen. Uhingen-Holzhausen und FA Göppingen II siegten in Gruppe I, Winterbach/Weiler und FA Göppingen I marschierten durch Staffel II und in Gruppe III behielten die SG2H und die JSG Rosenstein die Oberhand. Schnaitheim und Schwäbisch Hall komplettierten die Viertelfinals als Lucky Loser.

K.o.-Spiele nichts für schwache Nerven

Im ersten Halbfinale unterlag Schnaitheim den Mädchen von FA Göppingen knapp mit 8:9 und auch das Spiel zwischen Rosenstein und Göppingen II (4:3) war eine enge Kiste. Letztlich dominierte FA Göppingen I das Endspiel gegen die Konkurrenz aus Rosenstein (9:5) und auch das kleine Finale gewann Schnaitheim deutlich gegen FA Göppingen II.

Auf den nachfolgenden Plätzen landeten die Teams von Uhingen-Holzhausen, Winterbach/Weiler und der SG2H. Bei den D-Junioren kristallisierten sich die Mannschaften von der SG2H, der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch, die Vertreter des fränkischen Fürther Land sowie FA Göppingen als Favoriten auf den Turniersieg heraus.

In Halbfinale eins mussten sich die Hausherren den Gegnern von Göppingen geschlagen geben (6:8) und im zweiten Halbfinale setzte sich die JSG Fürther Land klar mit 12:5 gegen die SG LTB durch. Verdienter Turniersieger wurden die Fürther Vorstädter, die das Finale gegen Göppingen mit 9:4 beherrschten. Im Spiel um die Bronze bezwang die SG2H die SG LTB (10:6). Die HSG Winterbach/Weiler setzte sich im Spiel um den fünften Rang gegen Wangen/Börtlingen durch (14:12).

Die C-Mädchen der TSG Schwäbisch Hall hielten souverän den Einzug in das Halbfinale, in dem sie die HSG Oberkochen/Königsbronn mit 12:4 in die Schranken wiesen. Auch die SG2H hatte im ersten K.o.-Spiel keine Probleme und schickte die HB Ludwigsburg (5:1) in das Spiel um Platz drei. Das Finale konnten die Mädchen vom Kappelberg mit 7:4 gegen Schwäbisch Hall für sich entscheiden und die Partie um Bronze war eine klare Sache für Ludwigsburg.

Bei den männlichen Altersgenossen erspielten sich die Teams von Willsbach, Alfdorf/Lorch, Fürther Land und Hofen/Hüttlingen die vier Tickets für die Überkreuzrunde. Die Gastgeber zogen mit einem 8:6 gegen Willsbach in das Finale ein. Die Jungs der JSG Fürther Land machten es der SG2H gleich und bezwangen Alfdorf/Lorch mit 14:6. Der Pokal blieb in Hofen/Hüttlingen, mit 8:6 bezwang die SG2H im Endspiel die JSG Fürther Land, im Spiel um Platz drei ging Alfdorf/Lorch gegen Willsbach als Gewinner vom Platz (13:11). Auf dem fünften Rang landete FA Göppingen vor der Aalener Sportallianz und der TSG Schwäbisch Hall. Auch bei den B-Mädchen hieß der Erstplatzierte SG Hofen/Hüttlingen. Den vierten Turniersieger stellte die SG2H bei der männlichen B-Jugend. Mit insgesamt nur elf Gegentoren gewannen die Nachwuchshandballer vom Kappelberg.