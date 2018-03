Hand in Hand durchs Abenteuerland

Und schnipp, schon ist das obligatorische rote Band von Oberbürgermeister Thilo Rentschler durchgeschnitten worden. Wie angekündigt wurde am Dienstag die neue Kita „Abenteuerland“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) offiziell eröffnet. Noch fehlen Kleinigkeiten in der Einrichtung und der Garten ist noch nicht ganz fertig, doch bis die ersten Kinder am 1. April kommen, soll das vollends geschafft werden.

Acht Bilder von strahlenden Erzieherinnen begrüßen am Eingang, bunte Fische und andere Meerestiere an den Wänden führen freundlich lachend zur Eingangstür der neuen Kita. „Vor dreißig Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich hier mal eine Kindertagesstädte mit eröffnen darf“, sagte DRK-Kreisverbandsvorsitzender Eberhard Schwerdtner. Und doch ist es jetzt so weit. Vor ein paar Monaten noch eine Flüchtlingsunterkunft, sind die großen hellen Räume jetzt mit verschiedenen Spielen und Wandbildern bestückt. „Wir sind zu allen Schandtaten bereit“, sagte Schwerdtner.

Guter Schritt in die richtige Richtung

„Zirka 50 glückliche Kinder werden wir hoffentlich bald hier haben“, sagte Rentschler in seiner Begrüßungsrede. Er freute sich, dass das Rote Kreuz als „neuer Stern am Kindergartenhimmel“ erstmals als Träger in die Kindergartenlandschaft eingestiegen ist. Er betonte, dass es ein guter Schritt in die richtige Richtung sei, um den wachsenden Bedarf an Kitas so gut wie möglich zu decken. Auch wenn es nur ein Provisorium für die nächsten paar Jahre ist, bis die Kita beim Stadtoval fertig ist.

Veronika Buchmann, die zukünftige Leiterin, freut sich sehr, dass sie die Chance hat, das Ganze von Beginn an mit aufzubauen. DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner sagte aus voller Überzeugung: „Wenn das Rote Kreuz etwas macht, dann kann das Zukunft haben.“ Nachdem Pfarrer Bernhard Richter noch spontan in Anzug und Krawatte einen Segen gesprochen hatte, durften sich die Anwesenden in kleinen Grüppchen selbst von den neuen Räumlichkeiten überzeugen.

Neben zwei großen hellen Räumen, in denen es unter anderem ein Märchen- und Entdeckerland gibt, gibt es als Highlight noch ein Atelier mit Dachfenster. „Noch sind die Wände weiß, bald aber schon werden sie sehr bunt sein“, sagt Erzieherin Franziska Krieger. „Da will man selbst wieder Kind sein“, sagte Rentschler. Daneben gibt es noch liebevoll gestaltete Räume wie das Traumland, das Bewegungsland und noch einige mehr.

Die Krippekinder haben einen eigenen Bereich mit Garten, Schlafraum und einen Aufenthaltsraum. „Die Möglichkeit, das so zu trennen, gibt es nicht sehr oft, das Gebäude hat sehr viele Vorteile“, sagte Krieger. Passend zum Logo der Kita, in dem sich bunte Männchen an den Händen halten, reimt Buchmann: „Gemeinsam gehen wir Hand in Hand, durch das Abenteuerland.“