Hand in der Hose: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr hat eine 37-Jährige einen Mann beobachtet, der auf einer Bank am Rathausplatz saß und offenbar die Hand in seiner Hose hatte.

Angaben der Frau zufolge ließ er die Hose wohl auch einmal herunter. Nachdem eine Fußgängerin den Mann angesprochen hatte, "pausierte" er kurz, machte dann jedoch mit seinen Handlungen weiter. Beamte des Polizeireviers Aalen konnten den 26-Jährigen vor Ort antreffen; er bestritt den Sachverhalt. Zeugen, die den 26-Jährigen beobachtet haben beziehungsweise sich durch sein Verhalten belästigt fühlten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 in Verbindung zu setzen.