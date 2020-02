Hamburg ist immer eine Reise wert

Nach der zweiwöchigen Pause aufgrund des Pokalfinales und der Länderspiele, geht an diesem Wochenende wieder der Ligaalltag los. Am 21. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga reisen die HAKRO Merlins Crailsheim in den Norden und treffen am Samstagabend (20.30 Uhr, Edel-Optics Arena) auf den Aufsteiger Hamburg Towers. Das Hinspiel konnten die Crailsheimer mit 101:98 gewinnen, jedoch gestalteten die Hanseaten die Partie lange offen, sodass sie auf eine Revanche in eigener Halle pochen werden.

Das letzte Spiel bestritten die HAKRO Merlins am 12. Februar und hatten durch den Länderspiel-Slot rund zwei Wochen spielfrei. Das hatte Vor- und Nachteile für die Crailsheimer. Beim überzeugenden 98:81-Heimsieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig fehlten Tuomas und Joonas Iisalo gleich drei Leistungsträger. Quincy Ford (Knie), Javontae Hawkins (Schulter) und Jan Span (Rücken) mussten damals verletzungsbedingt aussetzen. Die Zeit konnten die angeschlagenen Spieler zur Heilung ihrer Blessuren nutzen. Der Heilungsprozess ist zwar weiter fortgeschritten, trotzdem sind die Einsätze der genannten Zauberer noch äußerst fraglich.

Ein Nachteil der langen Pause ist, dass die Crailsheimer aus ihrem Flow gerissen wurden. Die Hanseaten konnten dagegen die Pause gut gebrauchen. Sie schauen auf eine sieglose Serie von sechs Spielen zurück und wollen nun wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Das Team von Mike Taylor wird also hochmotiviert in die Partie gegen den Tabellenvierten Crailsheim gehen.

Zumal das Hinspiel im Januar nur hauchdünn in der Arena Hohenlohe an die HAKRO Merlins ging. Damals kamen die Hamburger im letzten Spielabschnitt noch einmal ran, gingen sogar in Führung. Auf Seiten der Hamburger war es Veteran Heiko Schaffartzik, der enorm auftrumpfte und 21 Punkte beisteuerte. Allerdings steht derzeit ein anderer Spieler regelmäßig ganz oben auf der Hamburger-Scorerliste. Neuzugang Bogdan Radosavljevic stand in fünf Spielen für die Towers auf dem Parkett und erzielte durchschnittlich 19 Punkte. Der Center wird dann am Samstagabend auf Merlins-Big-Man Aaron Jones treffen.

„Die Pause kam uns ganz gelegen, wegen der vielen Verletzten. Aber jetzt freut sich jeder von uns endlich wieder auf Basketball. Hamburg ist sehr talentiert mit vielen Scorern die uns im Hinspiel wehgetan haben wie Gutierrez, Schaffartzik und Radosavljevic. Außerdem nutzen sie viele verschiedene Taktiken in der Verteidigung“, warnt Tuomas Iisalo vor der Partie.