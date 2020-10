Etwa 15 unternehmungslustige Rinder sind am frühen am Freitag kurz nach Mitternacht im Kreisverkehr Hofwiesenstraße / Bürglesteige unterwegs gewesen. Das teilte ein Anrufer der Polizei mit. Die Beamten des Polizeireviers Aalen trieben die ausgebüxten Vierbeiner in unmittelbarer Nähe der Talschule zusammen und nahmen sie mittels Trassenband in „polizeilichen Gewahrsam“. Der Besitzer konnte am Freitagmorgen ausfindig gemacht werden. Mit ihm wurden gegen 8 Uhr die Rinder wieder auf ihre Weide im Bereich Brausenried zurückgetrieben.