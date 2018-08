Haltestellen am ZOB werden geändert

Ab Mittwoch, 15. August, werden die Bussteige am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Aalen teilweise neu zugeordnet. Mit den Arbeiten zur Beschilderung der Bussteige wird bereits am Dienstag, 14. August, begonnen, teilt die Stadt mit.

Am neuen Bussteig 7 vor den Gebäuden Bahnhofstraße 33 und 35 (Quartier am Stadtgarten) fahren künftig alle Linien von Beck und Schubert sowie der Firma Lang ab. Der Bussteig 8 zieht von der Wilhelm-Zapf-Straße um die Ecke in die Johann-Gottfried-Pahl-Straße. Hier fahren weiterhin die Linien 71, 72, 73 und 79 der OVA ab. Bei den Bussteigen 1 bis 6 gibt es keine Änderung. Zum 17. September werden die Fernbushaltestellen in der Stuttgarter Straße zwischen Rathaus und Landratsamt aufgegeben und ebenfalls in den ZOB integriert. Die Busse fahren hier am Bussteig 9 vor dem Alten Postamt ab.