In der nächsten Orgelmusik zur Marktzeit in der Aalener Stadtkirche am Samstag, 30. Juni, spielt Thomas Haller ab 10 Uhr „Toccata in d-Moll“ und „Passacaglia in d-Moll“. Und dies gleich zweimal: Zum einen in einer Version von Max Reger, zum anderen in der Tonsprache von Dietrich Buxtehude. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.