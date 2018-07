Haller kommt, Traut verlängert

Die Planungen für die kommende Drittligasaison laufen beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen auf Hochtouren: Mit Marco Haller steht nun der erste Neuzugang für das Team von Ralph Hasenhüttl fest.

Der 26-Jährige ist im Rohrwang ein alter Bekannter: Von 2004 bis 2009 war der offensive Mittelfeldspieler bereits für den VfR Aalen am Ball, ehe es ihn zum SSV Jahn Regensburg zog. Dort absolvierte er in den vergangenen beiden Jahren 65 Drittligaspiele und erzielte dabei zehn Treffer. „Dass sich Marco aus vielen Angeboten für uns entschieden hat, zeigt, dass er mit dem VfR noch viel vor hat. Sportlich und menschlich passt Marco hervorragend zu unserem eingeschlagenen Weg und kommt dazu noch aus der Region“, so Cheftrainer Ralph Hasenhüttl. Haller unterzeichnete in Aalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013.

Sascha Traut konnte der VfR Aalen weiter an sich binden. Der 25-Jährige, der in dieser Saison seine Vielseitigkeit auf der rechten Außenbahn unter Beweis gestellt hat, unterschrieb für ein weiteres Jahr mit der Option auf Verlängerung.