Hallensportpremiere des LAC Essingen

Die Hallenmeisterschaften der Leichtathletik finden statt, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Viele Sportfeste fallen nach wie vor Corona zum Opfer, sodass es für die Athleten wenig Gelegenheiten gibt, unter Wettkampfbedingungen die Form zu testen. Stabhochtrainer Harald Class und Kugelstoßlegende und Trainer Andreas Deuschle gingen auf die Verantwortlichen des LAC Essingen zu mit der Bitte, vereinsinterne Trainingswettkämpfe in der Halle anzubieten, für die in Essingen die notwendigen Voraussetzungen bestehen. Einen Indoor-Kugelstoßring und Hallenkugeln aus Weichgummi hat der LAC ebenso im Gerätelager wie auch eine komplette Stabhochsprunganlage für die Halle. Lediglich ein nicht spikesfähiger Boden in der Schönbrunnenhalle machte Einschränkungen nötig, es durfte nur mit Hallenschuhen angelaufen werden. 20 Teilnehmer nahmen das neue Angebot gerne an und die Vorstände und Eltern brachten sich als regelfeste Kampfrichter ein.

Stabhochsprungtrainer Harald Class hatte insbesondere seine jüngsten Schützlinge gemeinsam mit seinem Co-Trainer und derzeit stärksten aktiven Springer Philipp Vöhringer in den letzten Monaten intensiv auf diese Premiere vorbereitet. Die Jungs und Mädchen gaben durchweg einen guten Einstand. Ihren allerersten Stabhochwettkampf bestritten dabei die U 14-Jungs Kian Janouschek (2,10 m), Philipp Sturm (2,10 m), Max Meissner (ogV) und Klement Hermann (1,80 m). Die vier Nachwuchsspringer zeigten, dass sie in den letzten Wochen einiges in der hochkomplexen Disziplin Stabhochsprung dazu gelernt haben.

Abschließend erteilte Philipp Vöhringer seiner Trainingsgruppe noch Anschauungsunterricht, indem der versuchte, mit kurzem Anlauf und auf leistungshemmendem Schwingboden die 4 m-Marke zu übertreffen. Die Latte blieb knapp darunter bei 3,90 m zum letzten Mal liegen. Der Hallendecke näher zu sein als dem Boden war für die Kinder eine beeindruckende neue Perspektive.

Beim Kugelstoßen geht der LAC mit der Technikentwicklung mit und hat seit Anfang Oktober unter der Leitung von Coach Andres Deuschle eine Offensive zur Schulung der Drehstoßtechnik über alle Altersklassen aufgesetzt. Naturgemäß lief für viele dieser erste Wettkampf noch nicht ganz „rund“, aber viele gute Ansätze stimmten Andreas Deuschle und die anwesenden LAC-Vorstände Strehle, Böhm und Janouschek hoffnungsvoll.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Stabhochsprung M 60: Roland Henne 2,00, M 50: Harald Class 3,00 m, Männer: Philipp Vöhringer 3,90, U 20: Amelie Konrad 2,70 m, U 18: Johanna Eigl 2,50 m, U14: Kian Janouschek 2,10 m, Philipp Sturm 2,10 m, Clement Hermann 1,80 m, Max Meissner ohne gültigen Versuch.

Kugelstoßen M 60: Heribert Andres 7,13 m, Hans Messner 9,84 m, Hartwig Vöhringer 11,19 m, Karol Kuljata 7,40 m, M 50: Helmut Gentner 9,75 m, Frauen: Carina Knecht 9,83 m, W 45: Martina Meissner 8,48 m, U 14: Kian Janouschek 5,70 m, Philipp Sturm 7,59 m, Max Meissner 7,48 m, Clement Hermann 5,26 m.